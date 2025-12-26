لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام تناقش مسارات تحقيق الأهداف الاستراتيجية

ناقشت «لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام»، التابعة لمجلس دبي للإعلام، في اجتماعها الأول الذي عُقد في مقر المجلس، التصور العام لآليات عمل اللجنة، والمسارات المختلفة التي ستتبعها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشكلت من أجلها، وبما يترجم الرؤية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام وصناعة المحتوى، ووجهة جذبٍ رئيسية للمواهب وصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

نهال بدري: إسهام حيوي للجنة في تحقيق رؤية القيادة لمستقبل الاقتصاد الإبداعي

وأكدت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أهمية الدور الحيوي للجنة وإسهامها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الاقتصاد الإبداعي في دبي، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتكنولوجيا، في ضوء استراتيجية مجلس دبي للإعلام الهادفة إلى تأكيد النموذج الريادي لدبي في مجال الإنتاج الإعلامي والإبداعي.

وأشارت إلى العديد من العناصر التي تتميز بها الإمارة وتزيد من فرصها كمركز رئيس لصناعة الأفلام، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى، والأطُر التشريعية والتنظيمية المتطوِّرة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي في قلب العالم.

وأكد عصام كاظم، رئيس لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، في مستهل الاجتماع أن اللجنة ستعمل على تفعيل كافة المقومات اللازمة لتحقيق مستوى النمو المستهدف لقطاع الأفلام في دبي، مع منح اهتمام خاص لتمكين الكفاءات الوطنية، في حين ستركّز اللجنة كذلك على تفعيل دورها كمنصة متكاملة تدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، ضمن إطار يواكب التطور العالمي، ويرقى بمكانة دبي في مجال منحته الثورة الرقمية أبعاد نمو غير محدودة.

وأضاف: «ستبدأ اللجنة على الفور في تحديد التصورات الأساسية لآليات عملها بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مع التركيز على تقديم خدمات نوعية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصوير، كذلك العناية ببرامج التدريب المتخصصة والمنصات الداعمة لصُنّاع الأفلام الشباب، وفتح مجالات أرحب أمام المواهب».

وأشار هشام العلماء، نائب رئيس لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، إلى أن الاختيار الدقيق لأعضاء اللجنة من قِبَل مجلس دبي للإعلام، يمثل ركيزة أساسية تمكن اللجنة من تحقيق الغايات الاستراتيجية المنشودة للقطاع، لافتاً أن تكامل أدوار الجهات الممثلة في اللجنة سيسهم في تهيئة بيئة نموذجية تؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة لصنّاع الأفلام من حول العالم، وتزيد من استقطاب الاستثمارات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: شيماء السويدي عن هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبدر أنوهي عن بلدية دبي، وعبدالله آل علي عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور المالك عن جمارك دبي، وأحمد بالقيزي عن هيئة دبي للطيران المدني، والعقيد أ. د. سعود فيصل الرميثي عن شرطة دبي، والعقيد علي الحمادي عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ومريم المهري عن طيران الإمارات.