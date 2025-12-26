تدشين 5 مساجد جديدة في دبي



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن افتتاح خمسة مساجد جديدة ضمن مبادرتها المجتمعية الرائدة «مساجد الفريج»، التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رعاية المساجد القريبة منهم، وتعزيز دور بيوت الله كمراكز مجتمعية تخدم الأهالي وتكرّس قيم التكافل والتعاون، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المجتمعية المتكاملة، ويجسد مفهوم العطاء كمنهج حياة.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، شهدت الدائرة افتتاح خمسة مساجد جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة، هي: مسجد شريفة بنت عبدالله، مسجد شعبية سلطان، جامع الخليفة عمر بن الخطاب، مسجد موزة بنت زايد بن صقر آل نهيان، ومسجد إبراهيم بن ولي متليوالا، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى توفير بيوت الله في الأحياء السكنية بما يلبي احتياجات المصلين ويعزز حضور المسجد كمركز جامع يجمع الناس على قيم الخير والعطاء.

وفي إطار استدامة المبادرة وتوسيع نطاقها، اعتمدت الدائرة 14 قطعة أرض جديدة مخصصة لبناء مساجد إضافية خلال المراحل المقبلة، تأكيداً على التزامها بالتوسع المدروس الذي يخدم النمو السكاني ، كما فعّلت الدائرة 13 مصلى مؤقتاً لخدمة فئة العمال، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 17,000 مصلٍ.

وأكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين، أن مبادرة «مساجد الفريج» تمثل نموذجاً متقدماً في تعزيز مفهوم المسجد المجتمعي الشامل الذي يجمع بين العبادة والخدمة والتواصل الفعال.