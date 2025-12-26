أجيال المستقبل بـ«نسائية دبي» تعزز مهارات الطالبات العملية

أطلقت إدارة فعاليات أجيال المستقبل بجمعية النهضة النسائية بدبي برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات، استهدف طالبات من جامعة الوصل بدبي وطالبات المدارس في المرحلة الثانوية، وذلك خلال العطلة الشتوية، على أن يستمر البرنامج حتى 8 يناير المقبل، في إطار حرص الجمعية على الاستثمار في الطاقات الشابة وإعداد كوادر نسائية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وقالت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بجمعية النهضة النسائية بدبي، إن البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تمكين الطالبات مهنياً، وتعزيز مهاراتهن العملية، وربط الجوانب النظرية الأكاديمية بالتطبيق الميداني، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك أدوات النجاح في مجال تنظيم الفعاليات والعمل المجتمعي.

وأكدت المطروشي أن البرنامج يندرج ضمن رؤية الإدارة الهادفة إلى صقل مهارات الطالبات وتنمية قدراتهن العملية، مشيرة إلى أن البرنامج استقطب نخبة من المدربات المتخصصات في مجال إدارة الفعاليات، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وتحقيق أقصى استفادة للمشاركات.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور التدريبية المتكاملة، تشمل أسس ومفاهيم إدارة الفعاليات، ومهارات التخطيط والتنظيم، وإعداد الميزانيات، وإدارة المخاطر، وآليات التعامل مع التحديات الطارئة أثناء تنفيذ الفعاليات.

وأضافت أن الطالبات سيخضعن في ختام البرنامج لتقييم شامل يعتمد على تنفيذ مشاريع تطبيقية تحاكي واقع العمل، بما يعكس مستوى المهارات والخبرات التي اكتسبنها خلال فترة التدريب، ويسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدراتهن المهنية.