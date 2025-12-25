«مدى ميديا» تخلق فرصاً نوعية للمستثمرين المحليين والعالميين

اعتمد مجلس إدارة شركة «مدى ميديا»، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس المجلس، تعيين منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً للشركة.

ورحّب معالي مطر الطاير، بانضمام الصباحي للقيادة التنفيذية في شركة مدى ميديا، وقال: «يسرني الإعلان عن تعيين منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً لشركة مدى ميديا، متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد، ومؤكداً ثقة مجلس الإدارة بالقدرات القيادية والخبرات المميزة التي يتمتع بها، والتي ستمكنه من قيادة الشركة نحو تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية التي أنشئت لأجلها».

منصور الصباحي

وأعرب منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا عن بالغ اعتزازه بنيل ثقة مجلس إدارة الشركة وتكليفه بقيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، وقال: سنركز في هذه المرحلة على ترسيخ دور الشركة في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يعزز جمالية واستدامة مدينة دبي ويواكب مكانتها العالمية.

منظومة حضرية

وأضاف: كذلك سنركز جهودنا على دعم تأسيس منظومة حضرية متكاملة في القطاع، تتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، عبر المساهمة في تحفيز النمو، وخلق الفرص الاستثمارية النوعية، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

ويمتلك منصور الصباحي مسيرة مهنية مميزة تمتد لأكثر من 15 عاماً، نجح خلالها في تحقيق أهداف مؤثرة في قطاعات التمويل والاستثمار والحوكمة الاستراتيجية، حيث عمل في عدد من المؤسسات المالية المرموقة؛ بعدها التحق بالعمل في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تدرج في عدة مناصب وصولاً لمنصب مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في الهيئة.

وقد أسهم الصباحي في توسعة محفظة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بفضل مهارات التخطيط الإداري والتواصل الفعال، والقدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب خبراته الطويلة والمتنوعة في أسواق المال وتمويل الشركات وإدارة المخاطر.

إضاءة

وتأسست شركة «مدى ميديا - ش.م.خ»، في سبتمبر من عام 2024، بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويهدف القانون إلى تنظيم وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، للحفاظ على جمالية الإمارة وتحقيق أهداف الاستدامة تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040.

ويرأس معالي مطر الطاير مجلس إدارة الشركة، الذي يضم في عضويته حـسين محمد البنا، نائباً للرئيس، وبدر أحمد أنوهي، ومريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وأحمد حسن محبوب، وموزة سعيد المري، وشهاب حمد بوشهاب، وسعيد محمد المري.

ويسهم المجلس في صياغة مستقبل الشركة ودورها القيادي في تحقيق النمو المستدام وتحفيز الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الإعلانات الخارجية، لمنع التلوث البصري وتعزيز جمالية واستدامة الإمارة وترسيخ صورتها العالمية.