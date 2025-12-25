بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة.. 30 مشروعاً من «بكل فخر من دبي» تشارك في «شتانا في حتّا»

في إطار حملة «#وجهات_دبي»، وضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحت مظلة مبادرة «شتا حتّا»، يواصل مهرجان «شتانا في حتّا» ترسيخ مكانته إحدى أبرز الفعاليات الداعمة لمجتمع رواد الأعمال في دبي ومنطقة حتّا، من خلال تسليط الضوء على مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي»، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة «شتا حتّا» بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، وذلك عبر إتاحة المجال أمام نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة للمشاركة في الحدث وطرح منتجاتهم أمام الجمهور الذي يتوافد على فعالياته المتنوعة يومياً.

ويشارك في «شتانا في حتّا» هذا العام أكثر من 30 مشروعاً من مبادرة «بكل فخر من دبي»، حيث تقدم من خلال الحدث مجموعة واسعة من المنتجات المحلية عالية الجودة والتجارب الإبداعية.

وتأتي المشاركة الموسّعة هذا العام امتداداً للنجاحات الكبيرة للمبادرة في الدورات السابقة، وترجمة لحرص «براند دبي» على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دبي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو، والوصول إلى جمهور أكبر عبر الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي تحتضنها الإمارة.

أمينة طاهر: دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة

وحول هذه المشاركة، أكدت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، أن المهرجان لا يهدف فقط للترويج السياحي لهذه الوجهة الشتوية المتميزة، بل يسعى إلى تحقيق أثر اقتصادي مستدام بمنح الفرصة للمشاريع الصغيرة للتعريف بما تقدمه من منتجات متميزة وعالية الجودة، التزاماً بنهج دبي بدعم وتحفيز الشركات والمشاريع الناشئة، وفتح المزيد من فرص النجاح أمامها.

وقالت: «دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة، وهناك الكثير من المشاريع، رغم بداياتها الصغيرة، انطلقت منها إلى العالمية، وهذا ما نسعى في «براند دبي» إلى تحقيقه بتقديم كل الدعم الممكن لأعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، ونحن سعداء بما لمسناه من إقبال كبير من زوار المهرجان منذ انطلاقه في الخامس من ديسمبر الجاري، وهو أمر يبشّر باتساع دائرة العملاء في المستقبل، ويزيد من ثقتهم فيما تقدمه تلك المشاريع من منتجات عالية الجودة».

خولة الهاشمي: تهيئة البيئة المناسبة للمشاريع المحلية لتمكينها من التوسع

من جانبها، أشارت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان «شتانا في حتّا»، إلى أن المهرجان يشكّل منصة حيوية لأصحاب المشاريع الناشئة دعماً لرواد الأعمال من منطقة حتّا، وكذلك من عموم دبي، لاستعراض إبداعاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أن الحدث يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي لمنطقة حتّا، التي تشهد نمواً سريعاً بوصفها وجهة سياحية.

وأوضحت قائلة: «يمثل المهرجان فرصة مهمة لأعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» لعرض منتجاتهم المبتكرة على جمهور واسع، بما يعزز حضور المشاريع الإبداعية المحلية في واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية في الدولة»، موضحة أن «براند دبي» يعمل على استقطاب مشاريع جديدة سنوياً وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينها من التوسع وإبراز طاقاتها.

مشاركات متنوعة

وتبرز حتّا هذا العام بمجموعة من المشاريع المحلية التي تسلّط الضوء على نكهات المنطقة وتراثها، وتقدم للزوار خيارات متنوعة من الحلويات والمشروبات والمأكولات الشعبية، وتشمل: «تشوكو لاب» (Choco Lab)، و«عشبة» (Eshba)، و«تشوكو تشَنك» (Choco.chunk)، و«بلو بوتل» (Bleu Bottle)، و«إيه إي إس» (AES)، و«واي تو زيرو» (Way To Zero)، و«شاورما أون فاير» (Shawarma on Fire)، و«لومو» (LUMO)، و«فريج حتّا» (Freej Hatta)، و«ماي هيلث حتّا» (My Health Hatta)، كما يشارك عدد من المشاريع الحرفية التي تقدم منتجات محلية مستوحاة من البيئة الجبلية لحتّا، وتشمل: «آرت بيس» (Art Piece)، و«فاب لاين» (Fab.lline).

كذلك تشمل المشاركة أيضاً عدداً من المشاريع المتخصصة في تصميم وبيع المنتجات الإبداعية والحرفية التي تعكس مهارات رواد الأعمال الشباب في دبي، تشمل: «واجّش» (Waggish)، و«سلييب كامِل» (sleep.camel)، و«سويرلي ويرلي ستوديو» (swirlywirlystudio)، و«غايمرز لينك» (gamers link)، و«فابريك» (fabrique).

وتشهد المشاركة حضور مجموعة من العلامات المحلية المتميزة في عالم المأكولات والمشروبات من مناطق عدة في الإمارة، وتقدّم للجمهور تجارب مبتكرة تجمع بين النكهات العصرية والطابع المحلي، وتشمل هذه المشاريع كلاً من: «تومورو مورنينغ» (Tomorrow Morning)، و «هاس» (HAAS)، و«باكد» (Pckd)، و«تشاتشا ماتشا» (Chacha Matcha)، و«فيكولو» (Vicolo)، و«غوت» (G.O.A.T.)، و«مست» (Must)، و«جاپانيز توك» (Japanese Talk)، و «فليب سماش بيرغرز» (Flip Smash Burgers)، و«ذا كت» (The Cut).

التاجر الصغير

ويتيح مشروع «التاجر الصغير» لأطفال حتّا فرصة استعراض منتجاتهم ومواهبهم التجارية ضمن المهرجان، ويضم هذا العام أربعة مشاريع صغيرة لكل من: لطيفة سالم البدواوي، وريم وجود الدهماني، وخليفة ناصر الكعبي، إلى جانب مشاركة المبدع حميد البلوشي الذي يقدّم أعمالاً فنية مستوحاة من البيئة المحلية.

عربات متنقلة

وتضيف العربات المتنقلة المنتشرة حول بحيرة ليم بعداً جديداً لتجربة الزوار، من خلال تقديم مشروبات ووجبات سريعة مبتكرة، وتشمل: «جيران» (Jeeran)، و«جست فروت» (Just Fruit)، و«كب» (KUHP).

ويواصل مهرجان «شتانا في حتّا» تأكيد جاذبيته إحدى أهم الوجهات الموسمية في دبي، إذ يستقطب عشرات الآلاف للاستمتاع بأجواء الشتاء والأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب اكتشاف المنتجات المحلية التي تقدمها المشاريع المشاركة ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي».

ويعكس الحدث التزام دبي المتواصل بدعم الاقتصاد الإبداعي وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز حضور حتّا بوصفها وجهة سياحية تجمع بين الطبيعة والمغامرة والثقافة المحلية في إطار تجربة عائلية مميزة.