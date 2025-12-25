«محمد بن راشد للإدارة الحكومية»: برامجنا مختبر استراتيجي لإعداد القيادات

أكد العميد بالإنابة ومدير الشؤون الأكاديمية لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، د. آثر كينج، أن برامج الكلية مختبر استراتيجي لإعداد القيادات، مشيراً إلى أن الإنجازات النوعية التي حققتها الكلية على مدار السنوات الماضية، والمكانة المرموقة التي حظيت بها كأول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة في المنطقة، تمثل ثمرة لالتزامها الراسخ بترجمة فكر ورؤية القيادة الرشيدة، في صناعة القادة وتطوير منظومات العمل الحكومي وفق أرقى المعايير العالمية، مشدداً على أن السمعة الأكاديمية والبحثية التي تتمتع بها الكلية اليوم جعلت منها مرجعاً موثوقاً به لتصدير التجربة الإماراتية الرائدة في الإدارة العامة إلى العالم.

وأوضح أن الكلية، وانطلاقاً من هذا الإرث من التميز ومسؤوليتها في رفد المؤسسات بكفاءات وطنية وعالمية، تواصل دورها الريادي بالإعلان عن فتح باب التسجيل في برامج «حكومة المستقبل» للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025 - 2026، والتي تشمل الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير الإدارة العامة، وماجستير إدارة الابتكار، مشدداً على أن هذه البرامج صممت لتكون منصة انطلاق لصناع السياسات ومتخذي القرار القادرين على تصميم حلول استباقية للتحديات المعاصرة.

وأضاف أن نموذج «التعلم من خلال العمل» الذي تعتمده الكلية يشكل عنصراً أساسياً في فلسفتها التعليمية، إذ يسهم في نقل المعرفة إلى واقع عملي قابل للتطبيق.