محمد بن راشد: الفساد سرطان العمل الحكومي وأخطر منه التواطؤ معه وقبوله

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الفساد يُعدّ سرطان العمل الحكومي، وأن مكافحته مسؤولية لا تقبل التهاون، لما له من آثار مدمّرة تهدد الثقة، وتقوّض الإنجاز، وتعيق مسارات التنمية.

وقال سموه، في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مستلهم من كتابه «علمتني الحياة»، إن الفساد لا يقتصر على الرشاوى فقط، بل يبدأ بوزير فاسد، أو مؤسسة فاسدة، أو فرد فاسد، مؤكداً أن الخطر الأكبر لا يكمن في الفساد وحده، بل في غياب الإحساس بخطورته، وتواطؤ المجتمعات معه وقبولها به.

وشبّه سموه الفساد بالسرطان الذي يبدأ بخلايا صغيرة متفرقة، ثم يتحول إلى عقد سرطانية، قبل أن ينتشر ويقضي على أعضاء كاملة، وينتهي بانهيار الجسد بالكامل، في دلالة على أثره التراكمي والمدمّر على الدول والمؤسسات والمجتمعات.