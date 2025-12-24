جمعية الصحفيين تطلع على تطور الصناعة الوطنية



زار وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية مصانع مجموعة «التميت باور سليوشن» للمولدات الكهربائية في المنطقة الحرة بالشارقة، بهدف الاطلاع على منظومة التصنيع وخطوط الإنتاج، والتطور التقني الذي تشهده الصناعة الوطنية في مجال حلول الطاقة.



وتعرف الوفد، الذي ترأسته فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى مراحل تصنيع المولدات الكهربائية، بدءاً من التخطيط الهندسي والتجميع مروراً بعمليات الفحص والاختبار وضبط الجودة، وصولاً إلى مرحلة الجاهزية التشغيلية للمنتج النهائي، بما يعكس حجم الاستثمار في التقنيات الحديثة وحرص المجموعة على الالتزام بأعلى المعايير العالمية في الكفاءة والسلامة والاستدامة.

وأكدت فضيلة المعيني أن الزيارات الميدانية تمثل قيمة مضافة للعمل الصحفي، لما توفره من معرفة مباشرة بواقع الصناعة الوطنية، وتمكن الصحفي من بناء محتوى مهني أكثر دقة، يعكس حجم الجهود المبذولة داخل خطوط الإنتاج، ويسهم في نقل صورة واقعية للجمهور.



وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «التميت باور سليوشن» للمولدات الكهربائية أن هذه الزيارة تأتي ضمن نهج المجموعة القائم على الشفافية والانفتاح على المجتمع، مشدداً على أن الإعلام شريك أساسي في إبراز جهود القطاع الخاص ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.