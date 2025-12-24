«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحصد فضية برنامج «إثراء»



حصلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على جائزة الفئة الفضية ضمن برنامج «إثراء» لتمكين مؤسسات النفع العام، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويعدّ من أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة واستدامة العمل الاجتماعي، والارتقاء بأداء مؤسسات النفع العام وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام للمؤسسة بالإنابة، أن الفوز بهذه الجائزة يعد شهادة موضوعية على مسار مؤسسي اختار أن ينطلق من الإنسان بوصفه القيمة العليا وغاية العمل الاجتماعي، وأن ينظر إلى الرعاية باعتبارها عملية متكاملة تبدأ بالفهم العميق لاحتياجات الفرد، وتمتد إلى تمكينه، وصون كرامته، وبناء بيئة آمنة ومستقرة حوله.



وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تؤمن بأن القيمة الحقيقية للعمل المؤسسي لا تقاس بحجم الإنجاز أو عدد المبادرات، بل بعمق التحول الذي تحدثه هذه الجهود في حياة المستفيدين، وبقدرتها على الانتقال من الحلول المؤقتة إلى نماذج مستدامة تدار بكفاءة، وتقاس بالأثر، وتبنى على شراكات واعية ومسؤولة.



وأشارت إلى أن هذا الإنجاز ينسجم بصورة مباشرة مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أرست مفهوم التنمية الاجتماعية بوصفها منظومة ديناميكية قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وصناعة الأثر طويل الأمد، وترسيخ الاستدامة، من خلال الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.



وأثنت المنصوري، على الجهود المهنية لفريق العمل في المؤسسة، مبينة أن هذا الإنجاز يجسد روح الالتزام والعمل الجماعي في منظومة الرعاية المتكاملة، ومؤكدة استعداد المؤسسة للعام المقبل 2026، الذي تم تخصيصه «عاماً للأسرة»، انسجاماً مع أجندة نمو الأسرة الوطنية 2031، وببرامج تعزز الترابط الأسري، وتدعم الوالدين، وتمكن الشباب، تأكيداً لدور الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع قوي ومزدهر.