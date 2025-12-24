«إقامة دبي» تحتفي بخريجي دفعة دبلوم «رعاية المبدعين»

احتفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، بتخريج الدفعة الثامنة من دبلوم «رعاية المبدعين»، وذلك خلال حفل رسمي أقيم تتويجاً لرحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر من العمل والتعلم التطبيقي، ركزت على تحويل التحديات المؤسسية إلى حلول ابتكارية قابلة للتطبيق تدعم منظومة الابتكار المؤسسي وتعزز جاهزية العمل الحكومي.

وشهد الحفل تخريج 35 خريجاً وخريجة، قدموا خلال البرنامج خمسة مشاريع ابتكارية عالجت تحديات استراتيجية واقعية، وجاءت ثمرة لبيئة تعليمية تطبيقية جمعت بين التفكير التحليلي، والعمل الجماعي، وربط الابتكار باحتياجات التطوير المؤسسي، بما ينعكس على جودة الأداء واستدامة الحلول.

وحضر حفل التخريج كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع – دبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا – دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام في إقامة دبي، إلى جانب مساعدي المدير العام، في تأكيد لدعم القيادات الوطنية للمبادرات التي تستثمر في الإنسان وتبني القدرات المستقبلية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن الابتكار يشكل نهج عمل راسخاً في إقامة دبي، مشيراً إلى أن البرنامج صمم ليكون منصة عملية لاكتشاف الطاقات، وتمكين الكفاءات، وتحويل المعرفة إلى حلول واقعية ذات أثر مباشر على العمل المؤسسي والخدمات المقدمة.

وشهد البرنامج تجربة متكاملة لخريجي الدفعة الثامنة، لم تقتصر على الجانب النظري، بل شملت دورات متخصصة في الابتكارات الحديثة، إلى جانب تجربة تطبيقية مكثفة أسهمت في رفع جاهزيتهم للمستقبل، وتعزيز قدرتهم على التفكير الابتكاري وتقديم حلول قابلة للتنفيذ.

كما عكس البرنامج أهمية الشراكات الأكاديمية في دعم مسارات الابتكار، في مقدمتها التعاون مع جامعة روشستر للتكنولوجيا – دبي، الذي أسهم في إثراء المحتوى العلمي وربطه بالتطبيق العملي، بما يجسد التكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي في بناء القدرات الوطنية.

ويأتي تنظيم دبلوم «رعاية المبدعين» ضمن التزام إقامة دبي بترسيخ ثقافة الابتكار مساراً مؤسسياً مستداماً، والاستثمار في العقول الوطنية، وتمكينها من الإسهام في تطوير العمل الحكومي، واستشراف المستقبل، وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على مستوى الأداء والخدمة.