لجنة تأمين الفعاليات بدبي تناقش استعدادات كأس «سوبر إعمار»



عقدت لجنة تأمين الفعاليات بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع رابطة المحترفين الإماراتية وممثلي ناديي شباب الأهلي والشارقة، لمباراة كأس «سوبر إعمار» لموسم 2025 - 2026، والتي ستقام مساء يوم 27 ديسمبر الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وترأس الاجتماع العميد خميس الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ بالوكالة في شرطة دبي.

وناقش الاجتماع كافة استعدادات اللجان المنظمة، وأهمية الحدث الذي يستدعي توظيف كل الطاقات وتضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة اللجان من أجل إخراج السوبر الإماراتي بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات.