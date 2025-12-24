إطلاق مساق إطار الابتكار الحكومي في الإمارات

كما جرى إدراجه على منصة «جاهز» التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في إطار جهود حكومة الإمارات لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.
وينتهي المساق باختبار يمنح المنتسبين شهادة إنجاز، ما يمكنهم من إدارة عملية الابتكار وتطوير الأفكار إلى نتائج ملموسة، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ويأتي المساق ضمن جهود الحكومة لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ التفكير الإبداعي في العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم على أسس مستدامة، ودعم استدامة التميز الحكومي.
وأضافت أن المساق يقدّم منظوراً شاملاً ومبسّطاً للإطار الحكومي عبر ثلاث ركائز: ممارسات الابتكار، محركات الابتكار، ومهمات الابتكار، مع تحديد آليات التخطيط والتصميم والتنفيذ لجعل الابتكار عنصراً استراتيجياً وممارسة مستدامة في العمل الحكومي.
التعلّم الرقمي
تُعد منصة «ابتكر» أول منصة عربية لتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، حيث تتيح نشر وتعميم التجارب والنماذج الناجحة في الابتكار، وتقدّم مجموعة من المساقات العلمية المفتوحة التي تعتمد منهجيات عالمية وأدوات عمل مبتكرة.
ويسهم هذا النهج في ترسيخ ثقافة الابتكار داخل الجهات الحكومية، وتمكين الموظفين من ابتكار حلول للتحديات التي تواجه جهاتهم، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع الكفاءة.
أما منصة «جاهز»، التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فتعد أكبر منصة رقمية متكاملة لتطوير المهارات المستقبلية لموظفي حكومة الإمارات، وتركز على إعداد الكوادر لمواجهة تحديات المستقبل عبر تجربة تعلم تفاعلية وشخصية.