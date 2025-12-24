إطلاق مساق إطار الابتكار الحكومي في الإمارات

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مساق «إطار الابتكار الحكومي في دولة الإمارات» ضمن سلسلة المساقات الإلكترونية التي يقدمها عبر منصة «ابتكر».

كما جرى إدراجه على منصة «جاهز» التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في إطار جهود حكومة الإمارات لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.

ويهدف المساق المفتوح إلى تعزيز استدامة الابتكار الحكومي وتوظيفه لدعم الجهات في تطوير أعمالها، وتصميم مشاريعها وفق الأولويات الوطنية، ويقدّم المساق لموظفي الحكومة شرحاً مفصلاً للإطار الجديد، من خلال سبعة مقاطع فيديو تعرض آليات وأدوات مبتكرة للتخطيط تمكّن الجهات الحكومية من مواكبة الأولويات الاستراتيجية، وبناء قدرات تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة تحقق أثراً إيجابياً على المجتمع.

وينتهي المساق باختبار يمنح المنتسبين شهادة إنجاز، ما يمكنهم من إدارة عملية الابتكار وتطوير الأفكار إلى نتائج ملموسة، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ويأتي المساق ضمن جهود الحكومة لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ التفكير الإبداعي في العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم على أسس مستدامة، ودعم استدامة التميز الحكومي.

وأكدت عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن المساق الجديد، يمثل مبادرة داعمة للكوادر والجهات الحكومية، وأداة تمكين لتخطيط الابتكار، وتوظيفه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه يشكّل مرجعاً أساسياً للرؤساء التنفيذيين للابتكار لتطبيق الإطار وضمان نتائج مستدامة.

وأضافت أن المساق يقدّم منظوراً شاملاً ومبسّطاً للإطار الحكومي عبر ثلاث ركائز: ممارسات الابتكار، محركات الابتكار، ومهمات الابتكار، مع تحديد آليات التخطيط والتصميم والتنفيذ لجعل الابتكار عنصراً استراتيجياً وممارسة مستدامة في العمل الحكومي.

التعلّم الرقمي

وأكد زايد محمد القحطاني مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إدراج مساق «إطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات» على منصة «جاهز»، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يعكس الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء الحكوميين وبناء منظومة تعلّم رقمية متكاملة، تمكّن الموظفين من تبني ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي بشكل يومي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الريادة الحكومية المستدامة.

تُعد منصة «ابتكر» أول منصة عربية لتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، حيث تتيح نشر وتعميم التجارب والنماذج الناجحة في الابتكار، وتقدّم مجموعة من المساقات العلمية المفتوحة التي تعتمد منهجيات عالمية وأدوات عمل مبتكرة.

ويسهم هذا النهج في ترسيخ ثقافة الابتكار داخل الجهات الحكومية، وتمكين الموظفين من ابتكار حلول للتحديات التي تواجه جهاتهم، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع الكفاءة.

أما منصة «جاهز»، التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فتعد أكبر منصة رقمية متكاملة لتطوير المهارات المستقبلية لموظفي حكومة الإمارات، وتركز على إعداد الكوادر لمواجهة تحديات المستقبل عبر تجربة تعلم تفاعلية وشخصية.

عبير تهلك:

مبادرة داعمة للجهات الحكومية وأداة تمكين لتخطيط الابتكار

زايد القحطاني:

تعزيز التكامل مع الشركاء وبناء منظومة تعلّم رقمية