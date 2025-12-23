حمدان بن محمد: الرعاية الصحية في دبي حق وأمانة ومسؤولية إنسانية

أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن صحة الإنسان تمثّل أولوية قصوى في دبي، وتشكل نقطة الانطلاق لكل قصة نجاح وضمانة أساسية لاستدامة المستقبل.

واطّلع سموه، خلال زيارة لدبي الصحية، على منظومة متكاملة تجمع بين الخدمات الصحية المتقدمة، والتميّز الأكاديمي، والعطاء الإنساني، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وأشار سموّه إلى قيامه بجولة شملت الخدمات المجتمعية والرقمية التي تقدمها «دبي الصحية»، مؤكداً أن الرعاية الصحية في دبي حق وأمانة ومسؤولية إنسانية، تشمل كل مواطن ومقيم وزائر.

وشدّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد على التزام دبي بدعم القطاع الصحي الحيوي وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتطويره، انطلاقاً من الإيمان بأن صحة الإنسان هي أساس الأمل ومحور التنمية الشاملة، وركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال زيارة إلى مقر "دبي الصحية"، اطّلعت على منظومة متكاملة تجمع بين الخدمات الصحية المتقدمة، والتميّز الأكاديمي، والعطاء الإنساني، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة حياة مجتمعنا، كما قمت بجولة للاطلاع على الخدمات المجتمعية والرقمية التي تقدمها دبي الصحية، تأكيداً على أن صحة كل مواطن ومقيم وزائر تشكّل أولوية قصوى".

وأضاف سموه: "في دبي، الرعاية الصحية ليست خدمة فحسب، بل حقٌ وأمانة ومسؤولية إنسانية، ولن نتوانى في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتطويره، إيماناً بأن صحة الإنسان هي نقطة البداية لكل قصة نجاح، وأساس الأمل، وضمان استدامة المستقبل".