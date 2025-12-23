«كهرباء دبي» تحصد جائزئي الاستثمار في الموارد البشرية والرفاهية

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي للمرة الثانية جائزتي «الاستثمار في الموارد البشرية»- الفئة البلاتينية 2025، أعلى فئة و«الاستثمار في الرفاهية»- الفئة البلاتينية 2025.

واحتلت الهيئة المركز الأول عالمياً على مستوى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 5000 موظف) الحاصلة على جائزة الاستثمار في الموارد البشرية، وصنفت كأكبر شركة في هذه الفئة، والأول عالمياً في قطاع الكهرباء والمياه، وحققت الهيئة هذا الإنجاز بعد اجتيازها بنجاح تقييم مؤسسة «الاستثمار في الموارد البشرية» من المملكة المتحدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعلمنا من مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بناء الإنسان أعظم استثمار وطني، والركيزة الأساسية لترسيخ أسس اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتميز.

ونوفر في الهيئة بيئة عمل جاذبة وسعيدة، ترتكز على التوازن بين الحياة والعمل وتحفيز الريادة والجاهزية للمستقبل.

وتؤكد الجوائز العالمية المرموقة التي نحصدها وتسجيلنا لأعلى النسب عالمياً مكانتنا الريادية بين أوائل الشركات على مستوى العالم في مجال سعادة الموظفين ورفاهيتهم.

ولا ندخر جهداً لمواصلة ترسيخ نموذجنا العالمي للسعادة القائم على ثقافة عمل مستدامة وسياسة الأبواب المفتوحة.

ونوفر كافة المقومات التي تدعم مفهوم السعادة بوصفه أسلوب حياة، وتعزز جودة الحياة بوصفها عاملاً أساسياً لجعل دبي الوجهة المفضلة للإقامة والعمل».

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع إيماننا بأهمية دور بيئة العمل الإيجابية في رفع مستويات الكفاءة والأداء والإنتاجية، نطلق العديد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين الموظفين ودعم تناغمهم الوظيفي ورفاهيتهم البدنية والذهنية والنفسية، بما يضمن أعلى درجات سعادتهم وسعادة كافة المعنيين».

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصدت عام 2022 جائزة «الاستثمار في الموارد البشرية»- الفئة البلاتينية، مما جعلها المؤسسة الوحيدة على مستوى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 5.000 موظف) التي تنال الجائزة من فئة البلاتينيوم على مستوى العالم (باستثناء المملكة المتحدة)، كما أنها المؤسسة الوحيدة على مستوى المؤسسات الكبيرة التي تحصد الجائزة عن هذه الفئة على مستوى الشرق الأوسط.

وقد سبق للهيئة وأن حصلت على الفئة الذهبية من الجائزة في أعوام 2011، 2013، 2016، و2019. وتعتبر الجائزة بمثابة شهادة جودة عالمية المستوى، ومعياراً دولياً يعتمد على تحديد مستوى الممارسة المتميّزة في عمليات الموارد البشرية لتحقيق أهداف العمل والتوجهات الاستراتيجية.