فتح التسجيل في«غراس الشتاء» بحضانة الفريج

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن فتح أبواب التسجيل والترحيب بمشاركة جميع الأطفال في برنامج «غراس الشتاء» بحضانة الفريج للعام الدراسي 2025–2026، وذلك خلال الفترة من 22 ديسمبر 2025 حتى 2 يناير 2026.

وأكدت «إسلامية دبي» أن البرنامج ينسجم مع خططها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإسلامية في المجتمع. وقالت حمدة سيف المطيوعي، مدير مشروع حضانة الفريج:

نؤمن بأن غرس القيم في السنوات الأولى من عمر الطفل هو الأساس لبناء شخصية متوازنة ومستقبل واعد، ويأتي برنامج غراس الشتاء ليقدم تجربة تعليمية ثرية تجمع بين التعلم والمتعة، وتفتح أبوابها لأطفال من مختلف الجنسيات في بيئة تعكس سماحة الإسلام وأصالة الثقافة الإماراتية، بما ينسجم مع توجهات إسلامية دبي ورسالتها المجتمعية.