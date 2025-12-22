دبي تعلن إطلاق «مسار الكرفانات»

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق «طريق دبي للكرفانات»، كأول مسار متكامل من نوعه على مستوى المنطقة، في خطوة نوعية تعزّز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لسياحة الطبيعة والمغامرات البرية.

ويقوم المشروع على ربط مجموعة من المحطات والحدائق المخصّصة وتجارب الرحلات البرية ضمن شبكة متكاملة وسهلة الوصول، بما يوفّر بنية تحتية داعمة لسياحة الكرفانات، ويواكب الطلب المتنامي على أنماط السياحة الخارجية المستدامة.

وأكدت البلدية أن المشروع يسهم في تنويع المنتج السياحي في دبي، ويعزّز جودة الحياة للسكان والزوار من خلال إتاحة تجارب خارجية جديدة تجمع بين الترفيه والطبيعة، إلى جانب دعم الاقتصاد السياحي وترسيخ مفاهيم السياحة المستدامة في الإمارة.