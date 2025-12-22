ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول مواجهة المخدرات الرقمية



تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم أول روضة حمدان الريسي، من مرتب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، رسالة ماجستير بعنوان «المواجهة الأمنية والتشريعية للمخدرات الرقمية للحد من تأثيرها على الفرد والمجتمع».



وتناولت الرسالة موضوع المواجهة الأمنية والتشريعية للمخدرات الرقمية، حيث تعد موضوعاً علمياً جديداً والأول من نوعه، من خلال دراسة تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتحليل الأساليب المستخدمة في مكافحتها.

يركز البحث على التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والتشريعية في الحد من انتشار هذه الظاهرة المستحدثة، مع تقديم حلول مقترحة لتعزيز المواجهة الفعالة لها.

كما حددت الرسالة مخاطر وتأثيرات المخدرات الرقمية على الأفراد والمجتمع، والفجوات القانونية والتشريعية في التعامل مع هذه الظاهرة، إلى جانب اقتراح استراتيجيات أمنية وتشريعية فعالة للحد من انتشار المخدرات الرقمية.



وأوصت بتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، وتبادل المعلومات لمواجهة المخدرات الرقمية، وعقد الاتفاقيات الدولية، لملاحقة الترويج والاتجار عبر الإنترنت، وتعديل قوانين مكافحة المخدرات، بإضافة تجريم المخدرات الرقمية من خلال الوسائل الإلكترونية، لسد الثغرات القانونية.



وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم أول روضة حمدان، خلال استقباله لها في مكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالتها وأهميته، ومتمنياً لها التوفيق.



حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.