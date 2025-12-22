دعم من «محمد بن راشد الخيرية» إلى «محمد بن راشد للإسكان»

شهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تسليم شيك دعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية من الجانبين، تأكيداً لتكامل الجهود الرامية إلى تمكين الأسر المستحقة، وتعزيز الاستقرار السكني في المجتمع.

واستقبل محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، الوفد الزائر المكون من صالح زاهر المزروعي، مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وعبدالله ضاعن الكتبي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي، إلى جانب مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي، وعمير عبدالله الفلاسي، مدير الشراكات والشؤون الحكومية من منصة «جود»، فيما مثل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نورة الرميثي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالإنابة.

وتناول الاجتماع سبل توظيف الدعم المقدم، بما يحقق أعلى أثر اجتماعي، ويسهم في تسريع توفير الحلول السكنية الملائمة، وترسيخ مبادئ التكافل والتلاحم المجتمعي.

وأكد محمد مصبح ضاحي أن هذا التعاون يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات، وقال: إن دعم المبادرات السكنية يعكس التزامنا بتعظيم الأثر الإنساني للعمل الخيري، وترجمة استراتيجيات الدائرة إلى مبادرات ملموسة تلامس احتياجات المجتمع وتعزز جودة الحياة للأسر الإماراتية.