«المليار متابع» تعلن قائمة أفضل 12 مشاركة في جائزة أفلام الذكاء الاصطناعي

أعلنت «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، قائمة أفضل 12 فيلماً مشاركاً في أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي وقيمتها مليون دولار أمريكي، التي تنظمها القمة بالتعاون مع Google Gemini.

واختارت لجنة متخصصة تضم خبراء ومستشارين وصناع محتوى عالميين مبدعين الأفلام من أصل 3500 فيلم تم تقديمها للجائزة، وذلك للتصويت عليها من قبل الجمهور في الفترة بين 21 و25 ديسمبر الجاري، عبر الرابط: https://aifilm.1billionsummit.com

بلغ عدد ساعات الأفلام، التي تمت مراجعتها من قبل لجنة متخصصة تضم 40 خبيراً ومتخصصاً، 400 ساعة، والتي اختارت القائمة الأولية، فيما ستختار لجنة التحكيم أفضل 5 أفلام بعد التصويت للعرض في 10 يناير المقبل خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع التي تستضيفها دولة الإمارات من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف»، وسيتم إعلان الفائز النهائي بالجائزة الكبرى والأغلى في العالم في 11 يناير 2026.

وأعلنت القمة عن أن أكثر من 30 ألفاً من 116 دولة، أبدوا اهتماماً بالجائزة، ما يعكس حجم التفاعل العالمي الكبير بهذه الجائزة الرائدة، التي تهدف إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات الإبداعية لصناع المحتوى في إيصال رسائل إيجابية هادفة تعزز التقارب بين الشعوب.

وأعرب أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لدى Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بالتعاون مع قمة المليار متابع للإعلان قريباً عن الفائز أو الفائزة بأكبر جائزة للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وباستخدام نماذج وأدوات Google Gemini.

وقال إن الأفلام المشاركة من 116 دولة تبين مدى اهتمام صناع المحتوى من كل مكان حول العالم بترجمة أفكارهم الإبداعية وإيصال رسائلهم المجتمعية باستخدام مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الجائزة تعد منصة حقيقية لاكتشاف مواهب صناع المحتوى والأفلام القصيرة، بغض النظر عن إمكاناتهم أو خبراتهم السابقة.. ونحن نتطلع للاحتفال مع الفائزين قريباً.

دور قيادي

وأكدت عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة «قمة المليار متابع» أن الإقبال الكبير الذي شهدته «جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي»، التي تنظمها قمة المليار متابع بالتعاون مع «Google Gemini»، يجسد أهمية القمة في تطوير صناعة المحتوى الرقمي وتحفيز الإبداع في مختلف وسائط وأنماط هذه الصناعة».

وقالت: «يعكس الإقبال على المشاركة في الجائزة مكانة قمة المليار متابع كمنصة عالمية جامعة للطموح والابتكار، الذي يترجمه مستوى الإبداع النوعي لبعض المشاركات التي اتسمت برؤية إنسانية وفنية عميقة».