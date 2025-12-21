«متجر براند دبي» يحتفي بأعمال إبداعية لـ 10 فنانين إماراتيين

تشجيعاً للمواهب المبدعة وحرصاً على تعزيز المشهد الإبداعي في إمارة دبي بمواهب شابة متميزة، يستضيف براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعمال أكثر من عشر مبدعات ومبدعين إماراتيين، من خلال «متجر براند دبي» المُقام في إطار فعاليات مهرجان «شِتَانا في حتّا» على ضفاف بحيرة ليم بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

ويتيح المتجر لرواد المهرجان اقتناء مجموعة متميزة من الهدايا التذكارية وفي مقدمتها «صندوق زايد وراشد»، الذي يحتفي بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.

كما يضم المتجر مجموعة من الهدايا التذكارية تم إنتاجها بأكثر من 25 عملاً فنياً بأساليب إبداعية مختلفة ومنها: الفن التقليدي، الفن الرقمي، فن البكسل، والكولاج، والتطريز، وغيرها، وجميع هذه الأعمال من إبداعات إماراتية.

ويعرض «متجر براند دبي» أعمال أكثر من 10 فنانين إماراتيين ينضم ثلاثة منهم للفعالية هذا العام للمرة الأولى وهم: رفيعة النصار، ومحمد فكري، وسلامه النعيمي، حيث تنوّعت الأعمال المعروضة ولكنها اجتمعت على فكرة واحدة وهي إبراز جماليات دبي، وخاصة منطقة حتّا، وما تتسم به من مميزات كإحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية في دولة الإمارات.

وفي هذه المناسبة، قالت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شِتَانا في حتّا: «يسعدنا أن نستضيف هذا العام في المهرجان أعمالاً فنية وإبداعية متميزة من إنتاج أكثر من 10 مبدعات ومبدعين إماراتيين، أظهرت أعمالهم جماليات دبي ومنطقة حتّا»، مشيرة إلى حرص براند دبي على إشراك المواهب الإماراتية في مختلف المناسبات والفعاليات سواء التي يتولى براند دبي تنظيمها أو بالتنسيق مع الشركاء في جهات مختلفة في دبي.

وأوضحت أن الأعمال الفنية تم استخدامها أيضاً كجداريات تزيّن موقع الحدث، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى متحف مفتوح، وسعياً لإضافة المزيد من اللمسات الإبداعية على المكان.

ولفتت سارة مرداس إلى أن تنظيم «متجر براند دبي» ضمن مهرجان «شِتَانا في حتّا» يأتي في إطار الالتزام نحو دعم المواهب الإماراتية الشابة، كما يهدف إلى إتاحة فرصة الحصول على تذكارات مبدعة تحمل ملامح من الحياة والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

يُذكر أن الأجندة الإبداعية لمهرجان «شِتَانا في حتّا»، الحدث المجتمعي الأكبر من نوعه في حتّا والمستمر في استقبال ضيوفه حتى 28 ديسمبر الجاري، يضم برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات العائلية المتميزة.