«دبي الخيرية» تبحث توسيع مبادرات الإغاثة والمشروعات التنموية في سوريا



استقبل حمد راشد بن علوان الحبسي، سفير الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، بحضور المستشار عبدالحكيم النعيمي، وفداً من جمعية دبي الخيرية، برئاسة أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وعضوية كل من محمود سحلبجي، مدير إدارة تنمية الموارد، والمهندسة وسام عريبي، رئيس قسم الهيئات الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين السفارة والجمعية لتكثيف وتوسيع مبادرات الإغاثة والمشاريع التنموية التي تنفذها الجمعية، بما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم جهود التعافي والاستقرار الإنساني في سوريا.

وأعرب أحمد السويدي، عن خالص شكره وتقديره للسفير، وكافة كوادر السفارة على الاستقبال الطيب وكرم الضيافة، مشيداً بالاحترافية العالية والدعم اللوجستي اللامحدود الذي قدمته السفارة للوفد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لنجاح مهام الجمعية وتوسيع أثرها الإيجابي على الفئات المستهدفة في سوريا.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إلى أن هذا التعاون الوثيق مع سفارة الدولة في دمشق، يعزز قدرة المؤسسات الإماراتية على ترجمة القيم النبيلة لدولة الإمارات على أرض الواقع، مؤكداً أن دبي الخيرية ماضية في دعم الشعب السوري الشقيق من خلال تنفيذ خططها للمساهمة في التخفيف من التحديات الإنسانية، وذلك عبر مشاريع تنموية وإغاثية مستدامة تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإيواء.

ويأتي هذا الاستقبال ليؤكد على الدور الريادي لدولة الإمارات كشريك فاعل ومستدام في دعم العمل الإنساني وجهود الإغاثة الدولية، وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.