شكراً الفرق الميدانية في دبي.. ما قصرتوا

دبي - وائل نعيم، نورا الأمير، سعيد الوشاحي

نجحت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الناجمة عن الحالة الجوية التي شهدتها الإمارات خلال اليومين الماضيين.

حيث كثفت تلك الفرق جهودها وعملت على مدار الـ 24 ساعة، لتكلل جهودها المبذولة بضمان انسيابية الحركة على جميع الطرق والشوارع الرئيسية، مستحقة كلمة «شكراً.. ما قصرتوا» عدد حبات المطر التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

وعملت الفرق الميدانية ومراكز التحكم والقيادة وفق خطة طوارئ متكاملة، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه.

طرق دبي

كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها منذ بدء الحالة الجوية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان سلامة مستخدمي الطرق واستمرار انسيابية الحركة المرورية على مدار الساعة.

حيث فعّلت غرفة القيادة الفضية والغرفة المشتركة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها الإمارة على مدار اليومين الماضيين.

وأشارت الهيئة إلى أن فرقها الميدانية ومراكز التحكم والقيادة عملت وفق خطة طوارئ متكاملة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه في عدد من المواقع.

وأوضحت الهيئة أنها نشرت 9 فرق ميدانية متخصصة موزعة استراتيجياً في مختلف أرجاء الإمارة، بهدف تمركز فرق الدعم اللوجستي بشكل سريع وفعال في المناطق المتأثرة.

وذلك لضمان سرعة الوصول إلى مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجتها فوراً، بما يسهم في التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الحركة المرورية ويعزز من مستوى السلامة العامة على الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي من خلال مركز التحكم الموحد التابع لها، والذي تم فيه تفعيل غرفة القيادة الفضية، كجزء من الخطة التشغيلية الاستباقية.

وأشرف المركز على إدارة الحالة الجوية من خلال منظومة تقنية متقدمة، أتاحت رصد ومتابعة الحركة المرورية ومواقع تجمع المياه بشكل مباشر، واتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما أشارت الهيئة إلى أنها فعلت الغرفة المشتركة لإدارة تجمعات مياه الأمطار في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

إضافة إلى مجموعة من كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وذلك في إطار نهج تكاملي كان هدفه تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الجهود الميدانية، ورفع كفاءة الاستجابة خلال الظروف المناخية الطارئة.

وذكرت الهيئة أنها وضعت مواردها اللوجستية المشتركة مع بلدية دبي في حالة جاهزية كاملة والتي تضم أكثر من 2500 موظف من الكوادر الفنية والهندسية والعمال المهرة العاملين في الميدان، و60 مورداً فنياً ولوجستياً، و360 صهريجاً مخصصاً لسحب المياه المتجمعة، ومركبتين مخصصتين للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

إضافة إلى 30 مقاولاً لدعم عمليات التنفيذ الميدانية، واستخدام 325 مضخة مياه ثابتة موزعة بشكل مدروس في المواقع ذات الأولوية، مع توفير 25 مركبة متخصصة لتحويلات المرور المؤقتة التي تضمن استمرار الحركة المرورية في حال تنفيذ أعمال ميدانية عاجلة.

وأكدت الهيئة أن الجهود التي قامت بها من خلال مركز التحكم الموحد الذي عمل على مدار الساعة طوال فترة الحالة الجوية، عبر غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، أسهمت في انسيابية كل الطرق الرئيسية في الإمارة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس ضمن جهودها في الحفاظ على ضمان سلامة المتعاملين وحماية الركاب من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن تقلبات الطقس عن إيقاف مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن مع الشارقة وعجمان وخدمة الفيري التي تربط بين إمارتي دبي والشارقة بشكل مؤقت.

شرطة دبي

واصلت فرق شرطة دبي وجودها الميداني على مدار الساعة، لتنظيم الحركة المرورية وتعزيز سلامة أفراد المجتمع، خلال هطول أمطار الخير ضمن منظومة عمل متكاملة واستجابة ميدانية سريعة.

وكثفت فرق شرطة دبي خلال اليومين الماضيين من وجودها الميداني في مختلف مناطق الإمارة، تزامناً مع هطول أمطار الخير.

حيث عملت على تنظيم الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث، وتأمين الطرق الحيوية والتقاطعات الرئيسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الميدانية على مدار الساعة.

مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع ووعيهم العالي في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، سواء المتعلقة بالقيادة الآمنة أو تجنّب تجمعات المياه ومناطق الخطورة.

مؤكدة أن هذا التعاون المجتمعي كان له دور محوري في تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث، وضمان انسيابية الحركة خلال الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة.

بلدية دبي

واصلت فرق بلدية دبي جهودها الميدانية للتعامل مع آثار التقلبات الجوية بسرعة وكفاءة، على مدار الساعة، من تصريف تجمعات المياه إلى الاستجابة الفورية للبلاغات.

وتعمل بلا توقف حفاظاً على سلامة الجميع وضمان استمرار الحركة بسلاسة في مختلف مناطق الإمارة، وفق خطة استباقية تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز قدرات فرق الطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات ومعالجة آثار الأمطار.

وذلك في ضوء الاستعدادات التي قامت بها البلدية والتدابير التي تبنتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقلبات الحالة الجوية خلال العام الجاري.

منظومة طوارئ

وخصصت البلدية منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم كوادر بشرية متخصصة عالية الكفاءة والخبرة، وبلغ عدد الموظفين في الفرق الميدانية للتعامل مع الحالة المناخية لدى البلدية 2838 موظفاً، يتوزعون بواقع 392 مديراً وإدارياً ومهندساً.

فيما بلغ عدد المشرفين والعمال 2280 مشرفاً وعاملاً وعدد المنقذين 111 منقذاً، وبلغ عدد الموارد البشرية للرد على المكالمات والبلاغات 55 موظفاً.

وأوضحت بلدية دبي أنه تم تخصيص 290 مضخة و220 صهريجاً و416 آلية، إضافة على 42 سيارة دفع رباعي، للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من آثارها، والتعامل مع تجمعات المياه، والانسدادات الطارئة، والبلاغات الواردة من مختلف مناطق الإمارة.

إجراءات استباقية

وكانت البلدية قامت بإجراءات استباقية استكملت من خلالها حزمة واسعة من الإجراءات الوقائية والفنية، والتي شملت فحص وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء دبي.

واستكمال أعمال مد خطوط ضخ مياه فوق الأرض بطول إجمالي بلغ 60 كيلومتراً، بما يعزز سرعة تصريف المياه في عدد من المواقع خلال فترات هطول الأمطار.

كما حرصت على رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، إذ أنجزت البلدية إنشاء 6 بحيرات مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، إلى جانب بحيرات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 600 ألف متر مكعب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات الرئيسية.

واحتواء كميات المياه المتجمعة بكفاءة عالية، وتم ربط خطوط الضخ مع 10 مصبات مائية رئيسية تشمل قناة دبي المائية، وخور دبي، والبحر، والنفق العميق، بما يضمن تصريفاً آمناً وسريعاً للمياه.

وقامت البلدية بعمليات تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، والمصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، إضافة إلى متابعة تنظيف أكثر من 84 ألف فتحة تصريف في مناطق التطوير العقاري.

بالتنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة، لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

استجابة فورية

كما أعلنت البلدية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإرشادات الوقائية للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من آثارها.

واتباعها لتعزيز سلامة المجتمع، عند هطول الأمطار وهبوب الرياح، في حالة التقلبات الجوية المتوقعة، كما أعلنت إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة يومي الخميس والجمعة.

ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مائية خطرة أو حالات طارئة قد تنتج عن الظروف الجوية.

وذلك عبر قنوات التواصل المخصصة للطوارئ، ومنها مركز الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال تطبيق الواتساب.

على صعيد متصل، أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح الشواطئ، والحدائق العامة، والأسواق المفتوحة التابعة لها، وعودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي نظراً لتحسّن الأحوال الجوية في الإمارة.

