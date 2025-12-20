مركز الاستدامة والابتكار في «كهرباء دبي» يحصد جائزتين من جوائز «براندون هول» للتميز

حصد مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين من جوائز مجموعة «براندون هول» للتميز (Brandon Hall Group Excellence Awards).

حيث نال الميدالية الذهبية في فئة «أفضل تطور في التعليم من خلال التكنولوجيا» تقديراً لتميّزه في التعليم الرقمي المرتبط بالاستدامة والمهارات المستقبلية؛ والجائزة الفضية في فئة «أفضل تطور في ابتكارات التأثير الاجتماعي» لدوره في تعزيز التأثير الاجتماعي من خلال الاستدامة والابتكار.

وبحصوله على هاتين الجائزتين، يرتفع عدد الجوائز التي حصل عليها المركز خلال عام 2025 إلى 6 جوائز عالمية مرموقة.

الأمر الذي يعكس مكانته محلياً ودولياً كمنصة رائدة لنشر الوعي بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وتمكين الجيل القادم بمهارات المستقبل وتعزيز الابتكار في التعليم الرقمي والتنمية المجتمعية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن فوز مركز الاستدامة والابتكار بـ6 جوائز عالمية في عام واحد يؤكد مكانته محوراً إقليمياً وعالمياً في الاستدامة ومنصة رائدة تُمكّن الباحثين والشباب وأفراد المجتمع من تحويل المعرفة إلى أثر حقيقي يعزز التنمية المستدامة.

إضافة إلى إعداد كوادر مواطنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم الابتكار والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وقائم على المعرفة.

المركز منصة رائدة تمكّن الباحثين والشباب من تحويل المعرفة إلى أثر حقيقي يعزز التنمية المستدامة