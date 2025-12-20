200 سائق أجرة يستفيدون من محاضرات التوعية المرورية لشرطة دبي

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تعزيز الوعي المروري لدى سائقي مركبات الأجرة يعد أولوية استراتيجية، نظراً للدور المحوري الذي يقومون به في نقل أفراد المجتمع.

وما لذلك من تأثير مباشر في رفع مستويات السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

جاء ذلك خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية التي نظمتها إدارة المعهد المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في شركة تاكسي الوطني.

واستفاد منها أكثر من 200 سائق جديد انضموا حديثاً للعمل في الشركة، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالقوانين المرورية.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن هذه المحاضرات، تأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لنشر ثقافة السلامة المرورية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التزام السائقين بقواعد السير والمرور، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة.

مؤكداً على أهمية توعية وتثقيف سائقي مركبات الأجرة بالقوانين واللوائح المرورية، ورفع مستوى إدراكهم لمسؤولياتهم أثناء القيادة.

مشيراً إلى أن الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة يُعد إحدى الركائز الأساسية للقيادة الآمنة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى الالتزام المروري لدى السائقين، وتعريفهم بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة.

مؤكداً أن السائق الواعي والمدرَّب يمثل خط الدفاع الأول في الحد من الحوادث والوفيات على الطرق.

ونوّه بأن محتوى المحاضرات شمل عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها قواعد وإجراءات الأمن والسلامة للمركبات، ومفاهيم القيادة الآمنة والدفاعية، وأنواع المخالفات المرورية الخطرة وآثارها.