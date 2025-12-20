200 سائق أجرة يستفيدون من محاضرات التوعية المرورية لشرطة دبي

وما لذلك من تأثير مباشر في رفع مستويات السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.
واستفاد منها أكثر من 200 سائق جديد انضموا حديثاً للعمل في الشركة، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالقوانين المرورية.
مؤكداً على أهمية توعية وتثقيف سائقي مركبات الأجرة بالقوانين واللوائح المرورية، ورفع مستوى إدراكهم لمسؤولياتهم أثناء القيادة.
مشيراً إلى أن الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة يُعد إحدى الركائز الأساسية للقيادة الآمنة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
مؤكداً أن السائق الواعي والمدرَّب يمثل خط الدفاع الأول في الحد من الحوادث والوفيات على الطرق.
ونوّه بأن محتوى المحاضرات شمل عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها قواعد وإجراءات الأمن والسلامة للمركبات، ومفاهيم القيادة الآمنة والدفاعية، وأنواع المخالفات المرورية الخطرة وآثارها.