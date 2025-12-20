محاكم دبي تحصد جائزة الكويت للإبداع عن فئة الاتصال الحكومي من بين 1846 مشاركة

حصدت محاكم دبي جائزة الكويت للإبداع في دورتها الثالثة عشرة عن فئة الاتصال الحكومي، في إنجاز إقليمي رفيع يعكس ريادتها المؤسسية وتميزها المستدام في تطوير منظومات الاتصال الحكومي الحديثة، وتعد الجائزة من أبرز الجوائز الإبداعية على مستوى المنطقة، لما تتمتع به من مصداقية ومعايير تقييم دقيقة، حيث تشمل نحو 19 فئة متنوعة تغطي مجالات إبداعية متعددة.

وشهدت الدورة منافسة واسعة تمثلت في تقديم 1846 طلب مشاركة من مؤسسات وأفراد من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة على مستوى المنطقة، ليتم في ختامها تكريم 44 شخصية وجهة فقط، ما يعكس القيمة التنافسية العالية للجائزة.

ويؤكد أهمية الفوز بها، وجاء تتويج محاكم دبي تقديراً لتميزها في بناء منظومة اتصال حكومي مبتكرة وفعالة، أسهمت في تعزيز جودة الأداء المؤسسي، ورفع مستويات الشفافية، وترسيخ ثقة المجتمع بالمحاكم، باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات القضائية الرائدة.

ويجسد التتويج ثمرة النجاح المتواصل لاستراتيجية الاتصال الحكومي التي تنتهجها محاكم دبي عبر إدارة الاتصال الحكومي، والتي تقوم على تكامل واعٍ ومدروس بين الإعلام التقليدي والحضور الرقمي الذكي، بما يضمن إيصال الرسائل المؤسسية بوضوح وموثوقية.

ويعزز التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج قضائي متقدم يقوم على الشفافية، والابتكار، واستدامة الثقة المجتمعية. وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي:

«يسرنا حصول محاكم دبي على هذا التقدير المرموق الذي يجسد رؤيتنا في إرساء نموذجٍ متقدم في الاتصال الحكومي المبتكر، ويعكس التزامنا بأعلى معايير التميز المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ثمرة لعمل دؤوب لبناء جسور اتصال قوية وشفافة مع الجمهور».