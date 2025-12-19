مطر الطاير يتابع جهود الفرق الميدانية للتعامل مع آثار الحالة الجوية

تابع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، من مركز التحكم الموحد، وبحضور أعضاء فريق إدارة الأزمات والطوارئ وممثلي الدوائر الحكومية الأعضاء في الغرفة المشتركة، جهود الفرق الميدانية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق الإمارة.

واطّلع الطاير على آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وخطط الاستجابة السريعة لمعالجة تأثيرات الحالة الجوية، بما يضمن استمرارية الخدمات وانسيابية الحركة المرورية، والحد من أي آثار محتملة على شبكة الطرق والبنية التحتية.

وأكد حرص الهيئة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على الجاهزية الكاملة للتعامل مع التقلبات الجوية، وتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق ودعم كفاءة التنقل في دبي.