محمد بن راشد: كل التهنئة للمغرب الفوز بكأس العرب





هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الشعب المغربي و الملك محمد السادس بفوز المنتخب المغربي المستحق بكأس العرب، مقدراً سموه لدولة قطر وأميرها على هذه البطولة الغالية

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :" كل التهنئة للشعب المغربي الشقيق.. ولجلالة الملك محمد السادس فوز المنتخب المغربي المستحق بكأس العرب .. مباراة مميزة أمتعت الملايين .. وروح رياضية عالية .. منتخب مغربي نفخر به .. ومنتخب أردني نفرح به .. تقديرنا لدولة قطر وأميرها على هذه البطولة الغالية .. التي جمعت العرب .. وأمتعت العرب .. وأفرحت الشعوب العربية".