منح «علامة دبي للوقف» لـ 38 جهة من الداعمين لـ«بنك الإمارات للطعام»

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، «علامة دبي للوقف» لـ 38 جهة من المؤسسات والشركات والأفراد الداعمين لـ«بنك الإمارات للطعام»، تقديراً لمساهماتهم المؤثرة في مجالات الوقف المبتكر والعمل الخيري وتوفير الطعام للفئات المستفيدة.

وجاء هذا التكريم ضمن الحفل السنوي لتكريم شركاء بنك الإمارات للطعام، الذي احتفى بالجهات المساهمة في دعم مبادرات الطعام وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمع.

ويأتي منح «علامة دبي للوقف» في إطار اتفاقية التعاون بين بنك الإمارات للطعام ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بهدف اعتماد الجهات المساهمة في الأنشطة الخيرية للبنك ضمن منظومة «علامة دبي للوقف»، وذلك وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وأكدت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن منح 38 جهة «علامة دبي للوقف» يأتي تقديراً لإسهاماتها في تعزيز مفهوم الوقف المبتكر ودورها الفاعل في دعم مبادرات بنك الإمارات للطعام.

بدورها، قالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام، يعكس منح علامة دبي للوقف لـ 38 جهة داعمة لمبادرات بنك الإمارات للطعام عمق الشراكات المؤسسية التي يقوم عليها عملنا، ويجسّد نموذجاً متقدّماً للوقف المبتكر الذي يحوّل العطاء إلى أثر مستدام.

إن هذه المبادرات لا تقتصر على توفير الطعام للفئات المستفيدة فحسب، بل تسهم في ترسيخ منظومة متكاملة للأمن الغذائي، والحد من الهدر، وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.