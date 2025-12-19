شركة إعمار الشريك الاستراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع

أعلنت قمة المليار متابع؛ أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام شركة إعمار؛ إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير المدن والمجتمعات المستدامة، شريكاً استراتيجياً للنسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتمثل الشراكة الاستراتيجية نموذجاً ملهماً للتعاون بين القطاعات الحيوية المختلفة في دولة الإمارات لتعزيز الاقتصاد الإبداعي.

وتسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم صناع المحتوى والمبدعين، وتوفر لهم بيئة محفزة وبنية تحتية متطورة تمكنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع رائدة تنافس عالمياً.

وترسخ دور الدولة الرائد في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، كما تسلط الضوء على النماذج العالمية الرائدة التي تقدمها إعمار في تطوير المدن الذكية والمستدامة، والتي تشكل قصصاً إبداعية ملهمة لصناع المحتوى الموهوبين من حول العالم.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: «تعبر شراكتنا مع قمة المليار متابع عن التزامنا المشترك بتعزيز مكانة الإمارات منصة عالمية لتطوير صناعة المحتوى.

وخبراتنا في تطوير المدن الذكية والمستدامة، والمشاريع العقارية المبتكرة، إلى جانب تقديم تجارب الضيافة والتسوق والترفيه عالمية المستوى، تقدم لصناع المحتوى فرصاً بلا حدود.

فيما تتيح لهم معالم مثل برج خليفة ودبي مول وغيرهما من المشاريع الأيقونية تصوير محتوى بصري متميز، يجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة ويلهم الملايين حول العالم».

من جهته، قال سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: «تمثل شراكتنا مع شركة إعمار إضافة نوعية للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وتثري جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للإبداع ومركز جذب لصناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح لهم فرصة الاستفادة من المشاريع والتجارب العالمية التي تطلقها إعمار لإنتاج محتوى متميز وهادف.

مشيراً إلى أن المشاريع والتجارب الفريدة التي تقدمها إعمار تشكل عامل جذب رئيسياً للمؤثرين العالميين وصناع المحتوى المبدعين، الذين يتطلعون إلى توثيق تجارب ملهمة في بيئات استثنائية، ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للإبداع والابتكار».

تجارب ملهمة

وتتيح قمة المليار متابع، لشركة إعمار عرض تجربتها العالمية الرائدة في تطوير المدن الذكية المستدامة والمشاريع المبتكرة، وأحدث استراتيجياتها الابتكارية، أمام جمهور يتجاوز المليار متابع حول العالم.

كما توفر الشراكة لصناع المحتوى فرصة فريدة للتعرف على المشاريع المستقبلية التي تطلقها إعمار.

والاستفادة منها في إنتاج محتوى إبداعي يلهم المتابعين ويعزز الوعي حول مفاهيم الاستدامة والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن، ما يسهم في إثراء المحتوى الرقمي الإيجابي عالمياً.

وسجلت إعمار مبيعات عقارية استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 61 مليار درهم، بزيادة قدرها 22 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.