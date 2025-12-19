«إكسبو دبي» تطلق مسار تدريب لإعداد قادة المستقبل

أطلقت إدارة التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي مسار «إكسبوجر»، وهو برنامج تدريب مهني شامل لمدة عامين مخصص لإعداد قادة المستقبل من الكفاءات الإماراتية؛ حيث يستقطب حديثي التخرج من مختلف التخصصات، بهدف تزويدهم بالخبرات والمهارات القيادية المطلوبة في سوق العمل في مجال العقارات والتنمية الحضرية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستهدف المبادرة مواطني دولة الإمارات المتخرجين في دفعتي العامين الماضيين ضمن تخصصات التخطيط العمراني، والهندسة، وإدارة الأعمال، إلى جانب مجالات التصميم والتطوير، والتنفيذ، والمبيعات والتسويق، وإدارة البرامج، والمشتريات وسيتاح للمشاركين فرصة العمل على المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي، واكتساب خبرة عملية في مشاريع ضخمة على مستوى المدينة، تحت إشراف كبار المدراء في فريق التطوير العقاري في المدينة.

سينضم المتقدمون المرشحون إلى مدينة إكسبو بموجب عقد مؤقت لمدة عامين، يتضمن العام الأول من المسار تدريباً تخصصياً وتناوباً وظيفياً عبر مختلف الأقسام والتخصصات، بينما يتعمق طلاب السنة الثانية في تخصص واحد بناءً على تقييم أدائهم واهتماماتهم واحتياجات العمل.

عند إتمام البرنامج بنجاح، سيحظى الخريجون بفرصة الترقية المباشرة إلى مناصب رئيسية في إدارة التطوير والتسليم العقاري في المدينة. قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «تلتزم مدينة إكسبو دبي، بصفتها المطور الرئيسي، بإنشاء مجتمعات ذكية مستدامة ومرنة، بما يساهم في مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستثمر هذه المبادرة الجديدة طاقات الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية بإشراكهم في جميع جوانب قطاع التخطيط الحضري والعقارات والإنشاء، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة التنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن بقاء مدينتنا في طليعة الابتكار والتصميم الذي يركز على الإنسان».

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «يجسد برنامج إكسبوجر التزامنا بتنمية مهارات الشباب الإماراتي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فهو يتيح للكفاءات الإماراتية فرصة فريدة لاكتساب الخبرات العملية والمساهمة بشكل مباشر في بناء مدينة مستدامة، محورها الإنسان وتقوم على الابتكار».