«المركزي» يطلق أول نظام إلكتروني مبتكر مع «نيابة دبي» لتسوية مطالبات الدية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي عن إطلاق نظام إلكتروني مبتكر متخصص في تسوية إجراءات مطالبات الدية.

ويأتي إطلاق النظام الإلكتروني الجديد، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في أتمتة الإجراءات وتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في تسوية مطالبات الدية عبر الربط الإلكتروني بين النيابة العامة لإمارة دبي وشركات التأمين المرخصة من خلال المنصة الرقمية للمصرف المركزي، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل، إلى جانب حماية المستهلك وتطوير الأداء التشغيلي في قطاعي التأمين وجهات تطبيق القانون في الدولة.

ويحقق النظام تسوية مطالبات الدية بانسيابية ويعزز كفاءة التنسيق بين المصرف المركزي وشركات التأمين والنيابة العامة لإمارة دبي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي بهدف تعزيزالتعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات في هذا الشأن.

شهد توقيع مذكرة التفاهم معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ووقعها كل من فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والمستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، وذلك بحضور مساعدي المحافظ، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.