يامابيكو كوربوريشن اليابانية تؤسس شركة جديدة في دبي

أعلنت شركة يامابيكو كوربوريشن اليابانية، استكمال تأسيس شركتها الجديدة للمبيعات، «يامابيكو جنرال تريدينغ إف زي إي»، في منطقة جبل علي الحرة في دبي.

وتعزز خطوة الشركة حضورها في منطقة الشرق الأوسط ضمن أعمال بيع معدات الطاقة الخارجية والآلات الصناعية العامة.

وأوضحت الشركة أن الكيان الجديد مملوك بالكامل ليامابيكو، ومن المقرر أن يبدأ عملياته التشغيلية في مارس 2026.

ويهدف التوسع إلى تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، إلى جانب دراسة التأثيرات المالية المحتملة، مع الحفاظ على تنسيق تشغيلي وثيق مع الشركة الأم.

وعلى صعيد الأسواق المالية، جاء أحدث تقييم صادر عن المحللين لسهم يامابيكو المدرج تحت الرمز 6250 بارتفاع نسبته 0.32%، مع توصية بالشراء وتحديد سعر مستهدف عند 3087 يناً.

وتعمل شركة يامابيكو كوربوريشن في تصنيع وتسويق معدات الطاقة الخارجية والآلات الصناعية العامة، حيث تخدم أسواقاً عالمية متعددة مع تركيز واضح على الابتكار والتوسع الإقليمي.