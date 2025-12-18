شرطة دبي: جهوزية تامة لتأمين السلامة المرورية خلال الحالة الجوية

أكد العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، جاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع حالات الطوارئ خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وذلك عبر التواجد في 22 نقطة تمركز "برية وبحرية"، موضحاً أن فرق الإنقاذ البرية تتواجد في 13 نقطة تمركز على مستوى الإمارة من بينها حتا، فيما تتواجد فرق الإنقاذ البحرية في 9 نقاط تمركز على مستوى السواحل للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ البرية مزودة بكافة الشاحنات والدوريات التخصصية ذات الدفع الرباعي بمختلف أنواعها، وكافة المعدات والتقنيات الحديثة الخاصة بعمليات الإنقاذ مثل الأجهزة الهيدروليكية المستخدمة في رفع الأوزان الثقيلة، والمقصات والمناشير، وغيرها، إلى جانب توفير 120 رافعة بالتعاون مع مزادات الإمارات للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ البحري بدورها جاهزة للتعامل مع أي حوادث خلال التقلبات الجوية وعلى مدار الساعة، وأنها تُسير الدوريات من أجل سرعة الاستجابة مع أي حوادث في المناطق البحرية والأودية، مشيراً إلى أن هذه الفرق مزودة بكافة الزوارق التخصصية والدراجات والمنقذين والضفادع البشرية المدربة للتعامل مع أي طارئ.

وحث العقيد الحمادي على الاستجابة للتعليمات والتوجيهات التي تنشرها شرطة دبي ومختلف الجهات الحكومية، داعياً أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

في إطار آخر أكد العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا بالوكالة، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الجبلية ومجاري المياه، وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعريض الأرواح للخطر.

وحذر العقيد البدواوي من ممارسة رياضة تسلق الجبال أو الصعود إليها أو ارتياد الأودية، ووجه بالاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، مع وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

وأشار العقيد البدواوي إلى أن المركز عقد اجتماعاً مع شركائه من جميع الدوائر الحكومية والخاصة والجهات المنظمة لفعاليات مهرجان "شتانا في حتا"؛ حيث تم الإعلان عن إغلاق المهرجان يومي الخميس والجمعة، من أجل السلامة العامة وعدم وقوع أي حوادث طارئة جراء سقوط الأمطار.

ولفت العقيد البدواوي إلى أن مركز شرطة دبي اجتمع أيضاً مع شركائه في بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك للوقوف على الجاهزية التامة للتعامل مع أي بلاغات طارئة، مبيناً أن المركز يُطبق مع شركائه للعام التاسع على التوالي حملة "الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة"، من أجل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، كانحصار المركبات في المياه الجارية أو حوادث السقوط من المرتفعات، إلى جانب الحوادث المرورية خلال تساقط الأمطار.

انتشار الدوريات

من جانبه، أكد الرائد غدير محمد بن سرور، رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة حتا، أن المركز يتخذ فور سقوط الأمطار في المنطقة وجريان الأودية عدة إجراءات سريعة من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، وأولى هذه الخطوات إشعار الدوريات بتغطية الشوارع كافة وتشغيل "اللواح" لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة، إلى جانب العمل على التنسيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفرق الإنقاذ البري والبحري، استعداداً لأي حالة طارئة.

وأشار الرائد غدير إلى أن مركز شرطة حتا يعمل على تكثيف دورياته المرورية في مناطق جريان الأودية والجبال، موضحاً أن هذه الدوريات تتمتع بميزات خاصة تختلف عن الدوريات العادية في قدرتها على السير في المناطق الوعرة؛ بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إلى جانب احتوائها على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوفير كافة المعدات التي تستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة.

إلى ذلك دعت القيادة العامة لشرطة دبي جميع المواطنين والمقيمين والسياح إلى تجنب السباحة أو استخدام الوسائل البحرية المختلفة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكد المقدم علي حميد الشامسي، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، أن المركز رفع مستوى الجاهزية القصوى بكافة وحداته البحرية والشاطئية، وذلك ضمن خطة استباقية بالتعاون مع الشركاء في شرطة دبي وخارجها، لمواجهة أي تحديات محتملة نتيجة اضطراب الأحوال الجوية، وحرصاً على تعزيز السلامة العامة في مياه وشواطئ إمارة دبي.

وقال "كثفنا الدوريات الأمنية البحرية في كافة الموانئ ونقاط التمركز البحرية التابعة لإمارة دبي، إلى جانب توزيع الدوريات الشاطئية على امتداد الشواطئ العامة والخاصة، بهدف تغطية جميع المناطق الساحلية دون استثناء، والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة".

وناشد جميع أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين وزوار، بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنّب النزول إلى البحر في الوقت الراهن، أو استخدام الوسائل البحرية الترفيهية مثل الدراجات المائية أو القوارب الصغيرة أو الزوارق، وعدم المخاطرة بشكل قطعي، نظراً لما قد تشهده المياه من اضطرابات مفاجئة، وسرعة في الرياح، وارتفاع في الأمواج، ما يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.