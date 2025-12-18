تبادل خبرات بين كليتي «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«الخدمة المدنية» في سنغافورة

استقبلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في مقرها بدبي، وفداً رفيع المستوى من كلية الخدمة المدنية في جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الداعمة لتطوير منظومة العمل الحكومي.

تناول الجانبان دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في صياغة السياسات العامة، وإعداد الكفاءات الوطنية، واستعرضا أبرز مبادراتها وبرامجها الأكاديمية والتنفيذية في مجالات التميز الحكومي والتحول الرقمي، إلى جانب مناقشة فرص الاستفادة من الخبرة السنغافورية المتقدمة في شؤون الخدمة المدنية لتعزيز المحتوى المعرفي والتدريبي المقدم للقيادات الحكومية في الدولة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مهارات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار توسيع شبكة الشراكات العالمية للكلية، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسات رائدة مثل كلية الخدمة المدنية في سنغافورة يعكس التزام الكلية بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ الاستثمار في رأس المال البشري.

وقال: إن استشراف مستقبل الإدارة الحكومية يتطلب الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، موضحاً أن التجربة السنغافورية تمثل نموذجاً متقدماً في كفاءة الخدمة المدنية وتطوير القيادات، وأن النقاشات تناولت آليات عملية لدمج أفضل الممارسات العالمية مع خصوصية التجربة الإماراتية بما يضمن تخريج قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.

وشهد اللقاء، الذي حضره الوفد السنغافوري برئاسة كريستوفر براجازام، مدير العلاقات الدولية في قسم الخدمة العامة بمكتب رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لكلية الخدمة المدنية الدولية، وبمشاركة كل من كلفين شاي، نائب مدير الكلية، وإيفانجلين أو يونغ، مديرة مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، مناقشات معمقة حول سبل تفعيل التعاون الثنائي.

واستعرض الطرفان مقترحات مشتركة شملت تطوير برامج تدريبية نوعية، وتبادل الزيارات الميدانية، وتصميم مسارات تطوير قيادي تعتمد على أحدث منهجيات القيادة والإدارة الاستراتيجية المعتمدة عالمياً.