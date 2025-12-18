مذكرة تفاهم لإنشاء مركز الابتكار والأبحاث في البناء والتشييد في دبي

الشراكة ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لحلول مدن المستقبل وتنمية منظومات الابتكار

دعم تقنيات الجيل الجديد في البناء والتنمية العمرانية وأنظمة المدن المستقبلية

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مدينة إكسبو دبي للتطوير العقاري لإنشاء مركز الابتكارات والأبحاث في مواد وأنظمة وتقنيات البناء والتشييد بـ«مدينة الإكسبو»، لدعم تقنيات الجيل الجديد في البناء والتنمية العمرانية وأنظمة المدن المستقبلي، بحضور كل من معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة المدينة، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام البلدية.

وترسّخ هذه الاتفاقية مكانة دبي منصة عالمية لابتكار حلول المدن المستدامة ومستقبل العمران، فيما سيعمل المركز على تفعيل مدينة إكسبو دبي كمختبر حي للابتكارات المتقدمة، لدعم البحث والتطوير الذي يعزز التنمية المستدامة، حيث يلتزم كلا الطرفين بتطوير مجمع ابتكارات الاستدامة في مدينة إكسبو دبي للتطوير العقاري، وهي مبادرة أطلقتها المدينة مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومركز رائد للنمو الصناعي المستدام، والتقنيات الخضراء ومنظومات الأعمال المستقبلية.

وسيسهم المركز في ربط الابتكارات بالتطبيقات العملية قبل طرحها في السوق، حيث سيضم منطقة للتجارب المخصصة لبناء نماذج تجريبية واختبارها، وسيدعم عمله ببيئة اختبار تنظيمية (ساندبوكس) تشكل إطاراً تنظيمياً يتيح اختباراً عملياً محدود النطاق لتقنيات وابتكارات البناء والتشييد في بيئة خاضعة لإشراف بلدية دبي والجهات التنظيمية الأخرى.

كما سيسهم المركز في إعداد المعايير والاعتمادات واختبار ونشر التقنيات المتقدمة بما فيها مواد البناء المبتكرة والروبوتات والبناء بالوحدات المجَمَّعة والطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني والبناء بالإطارات المعدنية الخفيفة والتوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ونمذجة معلومات البناء وحلول الاستدامة والحياد الكربوني، إضافة لدعم البيئات التنظيمية الاختبارية في مجال البناء والتشييد لتسريع التطبيق الآمن لتلك التقنيات في سوق البناء.

تحسين الجودة

وفي هذه المناسبة، قالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تُرسّخ هذه الشراكة جهود البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، وسيدعم إنشاء المركز بمدينة إكسبو دبي توجه البلدية نحو تشجيع استخدام مواد وأنظمة البناء الحديثة والمبتكرة بهدف رفع جودة المباني وتقليل زمن وتكلفة البناء وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة وتقليل الانبعاثات وتقليل المخلفات الإنشائية، إضافة إلى التوسع في البناء الرقمي من خلال استخدام البيانات والأنظمة الرقمية خلال مراحل البناء مثل نمذجة معلومات البناء والتوأم الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وسيقدم للبلدية والجهات التنظيمية الأخرى المعلومات والتحليلات التي تساعد في اتخاذ القرارات التنظيمية في قطاع البناء والتشييد إضافة إلى تقديم الخدمات المتعلقة باختبارات المطابقة المتقدمة لمواد وأنظمة البناء الحديثة».

دعم الابتكار

من جانبه، قال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «سيسهم إنشاء مركز «ConTech Valley04» في مدينة إكسبو في دفع عجلة الابتكار في قطاع البناء، مما يعزز مسار التطور المبتكر والمسؤول على مستوى دبي ودولة الإمارات.

وباعتباره جزءاً من مجمع ابتكارات الاستدامة، سيستقطب المركز رواد التخطيط الحضري المبتكر، مقدماً أحدث الحلول المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع ككل، ما يجعله منظومة متكاملة تعزز التقدم والحفاظ على البيئة».

شراكات منظمة

وسيتعاون الطرفان على تعزيز نمو المنظومة عبر شراكات منظمة مع الشركات الناشئة إضافة إلى المستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، كما سيشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، ومبادرات لبناء القدرات، وأنشطة لتبادل المعرفة عالمياً، وبحوثاً تعاونية تهدف جميعها إلى تنمية المواهب ودعم اقتصاد الابتكار، إضافة إلى التعاون في استضافة قمم ومنتديات وشراكات عالمية تسلط الضوء على ريادة دبي في التنمية العمرانية الذكية والمستدامة والمستقبلية.