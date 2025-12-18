شرطة دبي تشدد على الالتزام بالقيادة الآمنة

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية التزام قائدي المركبات بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل التقلبات الجوية المصاحبة لهطول الأمطار، لما تشكله من تحديات على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.



وأوضح أن انخفاض مستوى الرؤية، وانزلاق المركبات، وتجمع المياه على بعض الطرق، تتطلب من السائقين الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، والقيادة بهدوء وتأنٍ، مع تجنب أي سلوكيات خاطئة قد تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، مشدداً على ضرورة التركيز الكامل على الطريق وعدم الانشغال بالهواتف أو التصوير.

ونوه إلى أن شرطة دبي لن تتهاون في التعامل مع مظاهر القيادة الخطرة أو الاستعراض والتهور، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة السائقين والآخرين.



ودعا السائقين إلى التأكد من جاهزية مركباتهم قبل الانطلاق، ولا سيما سلامة الإطارات والمكابح والمساحات والإنارة، واستخدام إشارات التنبيه بالشكل الصحيح عند التوقف الاضطراري فقط، مع الحرص على نقل المركبة المعطلة إلى خارج حرم الطريق لتفادي إعاقة الحركة المرورية أو التعرض لحوادث إضافية.



كما شدد على ضرورة توخي الحذر في المناطق المنخفضة، والمنعطفات، والطرق الخارجية، لاحتمال تجمع المياه، مؤكداً أهمية القيادة الدفاعية وتوقع الأخطار المفاجئة، مثل التوقف غير المتوقع للمركبات أو دخولها من فتحات جانبية.