شرطة دبي الأفضل عالمياً في مجال الرشاقة المؤسسية

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على اعتماد المعهد العالمي للرشاقة المؤسسية كأفضل جهة شرطية في مجال الرشاقة المؤسسية على مستوى العالم، بعد عملية تقييم شاملة استهدفت قدرات القيادة المؤسسية ونضج منظومة الرشاقة.

جاء هذا الاعتماد عقب تقييم شرطة دبي في شهر مايو بهدف تجديد الاعتماد وتقييم قدرات القيادة في مجال الرشاقة المؤسسية، حيث حققت شرطة دبي أعلى درجة عالمياً في القطاع الشرطي والقطاع العام، مسجلة بذلك زيادة قدرها 10 درجات مقارنة بالتقييم الأول الذي أجراه المعهد في عام 2023.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن حصول شرطة دبي على هذا الاعتماد، جاء نظير تبنيها نموذجاً متقدماً في القيادة الرشيقة، وقدرتها على تحويل الرشاقة المؤسسية من مفهوم إداري إلى ممارسة عملية متكاملة، ترتكز على الإنسان، وتدعم الابتكار، وتواكب تطلعات دبي المستقبلية، بما يعزز مكانتها إحدى أفضل المؤسسات الشرطية عالمياً في الأداء والجاهزية المؤسسية.

منوهاً بأن هذا الإنجاز يؤكد التزام شرطة دبي الدائم بالريادة العالمية، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي والأمني.

من جانبه، أكد العقيد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، أن هذا الاعتماد العالمي، يُجسد ثمرة العمل البحثي والتطوير المعرفي الذي تَقوده شرطة دبي في مجال الابتكار والرشاقة المؤسسية، وتطبيق المنهجيات التي تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، لتحويل التحديات إلى فرص، وتبني حلول ذكية، والعمل وفق نماذج تشغيلية مرنة، تدعم اتخاذ القرار، وتُسهم في تحسين كفاءة العمليات الشرطية.