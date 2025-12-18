الفريق الإعلامي لاحتفالات رأس السنة يستعرض خططه

ترأس العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي للفريق الإعلامي المشترك لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، الذي يضم مختلف الإدارات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة، المعنية بكافة الفعاليات الاحتفالية في مختلف المواقع.

ورحب العميد المنصوري في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكداً أهمية الدور الإعلامي الذي يواكب فعاليات رأس السنة، التي تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي.

وتم خلال الاجتماع الاستماع لملاحظات واستفسارات الشركاء من مختلف الإدارات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة، إلى جانب عرض الخطط الإعلامية المشتركة قبل وأثناء وبعد الفعاليات.