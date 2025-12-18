ضاحي خلفان يتسلّم رسالة دكتوراه

تلقّى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه حول حق الموظف العام في التظلم الإداري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، من الرائد دكتور محمد علي إبراهيم، من مرتب أكاديمية شرطة دبي.

تطرق الباحث في رسالته إلى موضوع حق الموظف العام في التظلم الإداري في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسة وصفية تحليلية مقارنة، بهدف بيان النظام القانوني للتظلم من حيث تعريفه وشروطه وآثاره على الموظف والإدارة والقرار الإداري. وتوجه معاليه بالشكر إلى الرائد دكتور محمد علي إبراهيم، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته.

حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.