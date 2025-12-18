«فض المنازعات الإيجارية بدبي» يتلقى تبرعاً بـ3 ملايين درهم من «تراحم الخيرية»



أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية عن استلامه تبرعاً بقيمة 3 ملايين درهم من مؤسسة تراحم الخيرية، وذلك لسداد المستحقات المالية لـ46 حالة ملزمة بقضايا إيجارية في دبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية التي تجمع الجانبين منذ إبرام مذكرة التفاهم العام الفائت، والتي تم تجديدها، وبما يتوافق أيضاً مع أهداف لجنة «يد الخير» التابعة للمركز والهادفة إلى دعم الحالات الإنسانية الملزمة بمدفوعات إيجارية، حيث نتج عنها إنجاز برامج خيرية متعددة لتعزيز مبادئ التكافل والمسؤولية المجتمعية وتمكين الحالات المحتاجة، بما ينسجم مع توجّهات حكومة دبي في ترسيخ العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع.

تُجسد هذه الجهود الخيرية رؤية المركز ولجنة «يد الخير» ومنظومته القضائية التي تُحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية، حيث يعمل باستمرار على ترجمة التوجيهات المرتبطة بتعزيز قيم التسامح، والإسهام في معالجة التحديات التي تواجه مَن تعثروا في سداد التزامات إيجارية أدت إلى صدور أحكام ضدهم.

وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: «يؤكد هذا الدعم القيّم من قبل مؤسسة تراحم الخيرية عمق الشراكة التي تجمعنا، ويعكس التزاماً راسخاً بخدمة المجتمع ومساندة الأفراد والأسر المستهدفة والمترتب عليهم قضايا إيجارية.

نحن حريصون على تكريس منظومة قضائية وإنسانية متوازنة تُترجم رؤية قيادتنا في نشر قيم الرحمة وتخفيف الأعباء عن المحتاجين.

وسنعمل على توجيه هذا التبرع بما يضمن وصوله إلى قائمة المُسْتحقين على نحوٍ يوفر بيئة سكنية مستقرة لهم».

وفي الشأن ذاته، قال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: يمثل هذا التبرع امتداداً لرسالة المؤسسة في مد يد العون للفئات الأكثر عرضة للتعثر، والمساهمة في الاستقرار الأسري والاجتماعي داخل إمارة دبي.