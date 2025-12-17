«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يحتفي بالفائزين بالدورة الثانية لمسابقة «منزل المستقبل» العالمية

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عن المشاريع الفائزة في النسخة الثانية من مسابقة «منزل المستقبل» العالمية، التي تنظم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،.

جانب من معرض المشاريع الفائزة بمسابقة منزل المستقبل

وذلك خلال فعاليات معرض الأعمال الفائزة في الدورتين الأولى والثانية، الذي ينظمه المركز في بوليفارد أبراج الإمارات بدبي، على مدى شهرين، ويعرض مجموعة من النماذج المعمارية المبتكرة لمنازل المستقبل المستدامة.

وتوّجت النسخة الثانية من المسابقة التي نظمها المركز بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، بفوز مجموعة من المشاريع المبتكرة لمنازل مستدامة وذكية، حيث حصد مشروع «بيت الأفنية» المركز الأول، بفضل تصميمه الذي يجمع بين الأصالة والابتكار، فيما نال مشروع «نموذج للمنازل المتطورة» المركز الثاني.

وجاء مشروع «الأفنية المرنة» في المركز الثالث، فيما فاز في فئة الجائزة الخاصة كل من مشروع «البيت المحلي» ومشروع «العمارة المحلية المتجددة»، وتُعرض هذه المشاريع المتميزة، إلى جانب الأعمال الفائزة في الدورة الأولى ضمن المعرض.

سهيل المزروعي: «منزل المستقبل» ترجمة مباشرة لرؤية دولة الإمارات في تطوير حلول إسكانية رائدة

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المسابقة تمثل ترجمة مباشرة لرؤية الإمارات في تمكين العقول المبدعة، وتطوير حلول إسكانية رائدة، تُعلي من مكانة الإنسان في قلب التخطيط الحضري.

مشيراً إلى أن المبادرة تُجسد نهجاً راسخاً تتبناه الدولة، يقوم على استشراف المستقبل، وتسريع وتيرة تبنّي التقنيات المتقدمة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية.

وقال معاليه: إن الإعلان عن الفائزين يشكّل مرحلة أساسية في مسار تطوير نموذج إماراتي متكامل للإسكان المستقبلي، نموذج يجمع بين الكفاءة والاستدامة والمرونة، والقدرة على التكيف مع مختلف البيئات، ويعكس المكانة الريادية التي تحتلها دولة الإمارات في التصميم الحضري المبتكر.

جودة حياة

عمر العلماء: الإمارات رسخت التفكير الإبداعي والابتكار أساساً في تصميم المستقبل

من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن حكومة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، رسخت التفكير الإبداعي والابتكار أساساً في تصميم المستقبل، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع،.

وأن هذا النهج أصبح قاعدة راسخة، ومنطلقاً للمشاريع المستقبلية.وأضاف معاليه أن مسابقة «منزل المستقبل»، تمثل منصة للإلهام والتحفيز والاحتفاء في مجال العمارة المستدامة، وتواصل تحقيق نجاحات متتالية، من خلال استقطاب أفكار ابتكارية وإبداعية، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بمستقبل العمارة المستدامة، وريادة الإمارات في تبنّي الحلول المبتكرة في قطاع الإسكان.

وهنأ معاليه أصحاب المشاريع الفائزة بالمسابقة، داعياً المهندسين والمعماريين والمصممين والمبتكرين من الإمارات والعالم، إلى تكثيف مشاركاتهم المبتكرة في الدورات المقبلة، لتعزيز الابتكار في تصميم منازل المستقبل المستدامة.

وحصد حمزة أحمد حسن الثويب ولوتسيا ماغدالينا شتالمان من ألمانيا، المركز الأول، عن مشروعهما «بيت الأفنية»، الذي يجسد روح العمارة الإماراتية الأصيلة، بعناصرها التراثية، مثل البراجيل والأفنية الداخلية، في قالب حديث ومستدام.

فيما نال مشروع «نموذج للمنازل المتطورة»، للمعماري مارك إيزاغويري سيرانو من ألمانيا، المركز الثاني، وهو تصميم معياري مرن، يتكيف مع احتياجات المدن المستقبلية.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب ليجيانغ شين وياوياو يوان من الصين، عن مشروع «الأفنية المرنة»، الذي يقدّم نموذجاً يعتمد على توجيه ضوء الشمس وحركة الهواء الطبيعية، لتقليل استهلاك الطاقة، وتحقيق راحة بيئية على مدار العام.

وفي فئة الجائزة الخاصة، فاز غريفين جيمس كولير وديفيد ألستون لانغدون من المملكة المتحدة، عن مشروعهما «البيت المحلي»، الذي يجمع بين الهوية الثقافية والكفاءة البيئية، باستخدام مواد مستمدة من بيئة الإمارات.

كما فاز مشروع «العمارة المحلية المتجددة» للمعماري نيكولا لابير من كندا، وهو نموذج مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، باستخدام تربة مضغوطة منخفضة الانبعاثات.

وشهدت المسابقة إقبالاً واسعاً، بمشاركة متميزة من معماريين ومصممين من 140 دولة حول العالم، وتجاوز عدد المشاركات 5000 من التصاميم المبتكرة التي ركّزت على الاستدامة وجودة الحياة.

وبلغت القيمة المالية للجوائز مليون درهم ، توزعت على 500 ألف درهم للمركز الأول، و200 ألف درهم للثاني، و100 ألف درهم للثالث، فيما بلغت قيمة جائزة الفئة الخاصة 200 ألف درهم.