كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستقبل طلبات التسجيل في برامج حكومة المستقبل

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن استمرار استقبال طلبات التسجيل في برامج «حكومة المستقبل»، للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025–2026، انطلاقاً من رسالتها الرامية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة حكومية رائدة، ترتكز على المعرفة، وتواكب تحولات العصر في الإدارة العامة وصناعة السياسات.

وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين القيادات الحكومية بأدوات المستقبل، يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة المكتسبات الوطنية، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

وبرامج الكلية لا تقدم مجرد معرفة أكاديمية، بل صممت لتكون مختبراً استراتيجياً للسياسات المبتكرة، نسعى من خلاله لترسيخ فكر قيادي مرن، يمتلك القدرة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص ريادية».

وأضاف: «نعمل في الكلية على تعزيز جاهزية مؤسساتنا للمرحلة المقبلة، من خلال تزويد المنتسبين بمهارات تحليل السياسات، وتصميم حلول حكومية مبتكرة، وفهم نماذج الحوكمة العالمية، والمجالات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والابتكار، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل».