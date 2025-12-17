إطلاق مبادرة «فريجنا» لترسيخ القيم الإسلامية بين الطلبة



أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «فريجنا» في مجمع زايد التعليمي – فرع عود المطينة، بهدف تعزيز ارتباط النشء بالقرآن الكريم والأذكار، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في بيئة تعليمية تفاعلية، تستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 13 عاماً.



وتتضمن المبادرة برنامجين رئيسيين، يجمعان بين التعليم الشرعي والأسلوب العملي الجاذب؛ حيث يقدم برنامج «مطوعنا ومطوعتنا» حلقات لتعليم القرآن الكريم، وتحسين التلاوة وضبط الأحكام الأساسية، فيما يركز برنامج «فنر البيت / صراية البيت» على تعليم الأذكار عبر ورش تفاعلية، تعزز الثقة بالنفس والوعي السلوكي والديني لدى الطلبة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الدائرة على دعم البرامج التعليمية المؤثرة، التي تنمي الوعي الديني والأخلاقي للنشء، مشيرة إلى أن تعزيز صلتهم بالقرآن والأذكار هو أساس بناء جيل واعٍ ومعتز بهويته وقيمه.

وتسهم المبادرة في الارتقاء بمهارات الطلبة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز دور المدرسة شريكاً محورياً في بناء مجتمع متماسك مستند إلى القيم الإسلامية السمحة.