دبي تستضيف القمة الشرطية العالمية 23 يونيو

تقام النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وذلك في الفترة من 23 حتى 25 يونيو من عام 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور دولي رفيع المستوى من الخبراء العالميين، وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، واليوروبول، والأمم المتحدة.

وأكد العقيد دكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن القمة أصبحت اليوم منصة محورية، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، لبحث مستقبل الأمن العالمي، واستعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية، التي تواكب التحولات المتسارعة للتحديات الأمنية العابرة للحدود.

وقال: «إن القمة تمثل فرصة فريدة لاستعراض التجارب، وأفضل الممارسات المطبقة العالمية الناجحة، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.

سوف تشهد النسخة الخامسة بحث موضوعات ومحاور جديدة، تعكس الدور الريادي والاستباقي لشرطة دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات مكافحة الجريمة الرقمية، وإدارة الأزمات، وحماية المجتمعات، كما ستقدم القمة والمعرض المصاحب لها منصة شاملة، تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار والشركات الدولية المتخصصة لاستعراض ما توصلت إليه من ابتكارات شرطية حديثة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة الشرطية والتطوير الأمني».

من جانبه، قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في دي إكس بي لايف: «إن تنظيم القمة الشرطية العالمية يعكس المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد في الوقت ذاته الخبرات المتراكمة، التي تمتلكها دي إكس بي لايف في تصميم وإدارة وتنفيذ الفعاليات العالمية، وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي في تقديم هذا الحدث الدولي بحرفية ودقة تنظيمية، تواكب حجم وأهمية القمة، وبما يضمن توفير تجربة عالمية متكاملة، تعزز سمعة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الأمني، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة».