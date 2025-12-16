حمدان بن محمد: دبي وطن يكبر بأهله.. ومجالسنا المدرسة الأولى لقيمنا

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء «غداء دبي» بدعوة من محمد جمعة النابودة، حيث التقى بأكثر من 200 من أهالي ديرة، وذلك في مجلس الخوانيج بدبي.

وكتب سموه في حسابه على منصة "إكس": شهدت اليوم "غداء دبي" بدعوة من الوالد محمد جمعة النابودة.. والتقيت بأكثر من 200 من أهالي ديرة في مجلس الخوانيج.. في دبي.. مجالسنا كانت ولا تزال المدرسة الأولى لقيمنا.. والميدان الأصيل الذي يجمع أهلنا على المحبة والتراحم.

وأضاف سموه: هذه اللقاءات تجسّد قوة نسيج مجتمعنا، وتؤكد أن روح الجوار والضيافة ستبقى هويتنا مهما تغيّر الزمن. دبي وطن يكبر بأهله، وقوته تكمن في تماسك مجتمعه.