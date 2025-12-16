تجارب طعام مميزة لزوار «شتانا في حتا»

يشارك مشروع Home-Bakery Kitchen في فعاليات مهرجان #شتانا_في_حتا هذا العام من خلال «بوب-أب» يقدم تجربة طعام مميزة لزوار المهرجان، الذي يقام تحت مظلة #شتا_حتا، وينفذه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار دعم ريادة الأعمال المحلية والمشاريع الإماراتية الواعدة التي انطلقت ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لبراند دبي.

ويمثل Home-Bakery Kitchen نموذجاً لمشروع إماراتي نجح في ترسيخ حضوره على المستوى المحلي، والتوسع إقليمياً خارج دولة الإمارات، من خلال تقديم مجموعة من الأطباق والمعجنات والحلويات التي تجمع بين الجودة العالية والتقديم العصري، بما يعكس هوية محلية واضحة، ويمنح الزوار تجربة متكاملة ضمن الأجواء الشتوية التي تتمتع بها منطقة حتا في مثل هذا الوقت من السنة.

ويأتي حضور المشروع في مهرجان #شتانا_في_حتا ليعزز فرص التواصل المباشر مع الجمهور، ويسهم في تسليط الضوء على قصص النجاح الإماراتية التي انطلقت من دبي ووصلت إلى منصات مجتمعية وسياحية أوسع، بما يدعم تنوع التجارب المقدمة ضمن المهرجان.

ويهدف «البوب-أب» إلى تعزيز ثقافة دعم المشاريع المحلية، وإبراز قصص النجاح الإماراتية التي بدأت من دبي ووصلت إلى منصات مجتمعية وسياحية أوسع، بما يضيف بُعداً اقتصادياً واجتماعياً لفعاليات مهرجان شتانا في حتا.

ويعد مهرجان #شتانا_في_حتا إحدى أبرز الفعاليات الشتوية في إمارة دبي، و يقام على ضفاف بحيرة ليم في منطقة حتا وسط طبيعتها الجبلية الخلابة، ويقدم برنامجاً مجتمعياً متكاملاً يضم أنشطة ثقافية وترفيهية وورش عمل وتجارب عائلية، بما يعزز مكانة حتا وجهة سياحية شتوية مميزة.