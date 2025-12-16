ملتقى شرطة دبي يبحث الجودة والتحسين المستمر

شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، افتتاح فعاليات «ملتقى سلسلة نجاحات مشاريع 6 سيجما» في نسخته الثالثة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة والموظفين، ونخبة من الخبراء في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، والجودة، والتحسين المستمر، ومنهجيات 6 سيجما.

وحول الملتقى، أكد اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، أن الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز تطبيق منهجيات التميز والتحسين المستمر في منظومة عملها، مشيراً إلى أن رحلة الإبداع والتميز التي تعيشها شرطة دبي منذ تأسيسها، ارتكزت على أدوات التطوير والتحسين المستمر، التي جعلت من منظومة العمل الشرطي نموذجاً يُحتذى به عالمياً.

كما أكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأثنى اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، على محتويات الملتقى، من معلومات قيّمة، تسهم في تعزيز المعرفة وتبادل التجارب والخبرات في مجال 6 سيجما، ومنظومة التطوير والتحسين في منهجيات العمل، واستشراف المستقبل المهني، خاصة في ظل التطور السريع الذي أحدثته تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدم الدكتور محمد قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل، محاضرة حول «مستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات»، سلّط خلالها الضوء على التحولات العميقة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال والمؤسسات، مستعرضاً كيفية الاستفادة من هذه التقنية، لتشكّل رافعة قوية لمنهجيات الجودة والتحسين المستمر في منظومة العمل.