مكتوم بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للذهب والمعادن الثمينة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي.

وقال سموه إن تبني دبي لأسواق مالية متقدمة تقوم على التنويع والابتكار وتعزيز الثقة، يسهم في مواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية عبر تطوير أسواق تنافسية، وجذب رؤوس الأموال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، الأمر الذي يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي".

وأضاف سموه: "دبي تبني أسواقاً مالية متقدمة تقوم على التنويع والابتكار وتعزيز الثقة، وبهذا النهج، نواصل تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية عبر تطوير أسواق تنافسية، وجذب رؤوس الأموال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة".