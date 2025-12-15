حمدان بن محمد يطّلع على استراتيجيات عمل جمارك دبي ويوجه بأن تكون الأفضل عالمياً

اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، خلال زيارة إلى جمارك دبي، على استراتيجيات العمل الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة وفق أرقى المعايير الدولية.

ووجّه سموّه بأن تكون جمارك دبي الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات الجمركية والتسهيلات التجارية، مؤكداً أن التميز في العمل الجمركي يشكّل خط الدفاع الأول عن اقتصاد دبي، وركيزة أساسية لترسيخ مكانتها التنافسية على الساحة العالمية.

وأشار سموه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة جمركية أكثر ذكاءً ومرونة، وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية، بحيث تكون جمارك دبي المعيار والنموذج الذي يُحتذى به دولياً.

وأعرب سموّه عن فخره بما يقدمه فريق جمارك دبي من إنجازات ومبادرات عالمية، واصفاً إياهم بـ«جنود الاقتصاد»، ومثمّناً فكرهم وإرادتهم التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي دائماً في المركز الأول عالمياً.

