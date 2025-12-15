«محمد بن راشد للإسكان» تحصد التصنيف الذهبي في برنامج سباير للمباني الذكية

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً نوعياً جديداً بحصولها على «التصنيف الذهبي في برنامج سباير SPIRE™ للمباني الذكية» لتصبح بذلك أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تنال هذا التصنيف العالمي المرموق، وذلك بالتعاون مع شركتي UL Solutions وDQS.

ويُعد برنامج سباير SPIRE™ معياراً عالمياً لتقييم أداء المباني والمنشآت الذكية، حيث تم تطويره من قبل شركة UL Solutions الأمريكية بالتعاون مع جمعية صناعة الاتصالات (TIA)، ويعتمد على منظومة تقييم شاملة تغطي ستة محاور رئيسية تشمل: الطاقة والكهرباء، سلامة الأرواح والممتلكات، الصحة والرفاهية، الاتصال، الأمن السيبراني، والاستدامة.

ويأتي هذا التصنيف ليؤكد ريادة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في تبني أعلى المعايير العالمية في مجالات الابتكار العمراني، والاستدامة، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي نحو بناء مدن ذكية ومستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الحضرية 2040.

وبهذه المناسبة، أكد ظلال الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة بالتميز في الأداء المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئة إسكانية ذكية ومستدامة، وقال: «نفخر بحصول المؤسسة على هذا التصنيف الدولي الذي يعكس مكانتها الريادية على مستوى المنطقة، ويجسد جهودها المستمرة في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي وكفاءة الطاقة وجودة الحياة والاستدامة».

ويعكس فوز المؤسسة بالتصنيف الذهبي في برنامج SPIRE™ التزامها المستمر بتطوير حلول إسكانية ذكية وشاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وترسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في المدن الذكية والمستدامة.